Taux : J.Powell affirme que la zone de neutralité est proche

Les variations des marchés obligataires européens s'avèrent désormais anecdotiques car tout s'est emballé une demi-heure après la clôture, le rendements de T-Bonds reculant de -2,5Pts vers 3,045%, avant de remonter vers 3,06%... mais le '2 ans' s'est détendu de -3Pts vers 2,802% et préserve cet avantage.

Les variations sur les OAT et les Bunds étaient de l'épaisseur du trait, seuls les BTP affichent un écart de -3Pts à 3,26% qui mérite d'être mentionné.

C'est parti des Etats Unis et plus précisément de New York : Jerome Powell qui s'exprimait devant l'Economic Club of New York a euphorisé Wall Street: il diagnostique que la croissance US (confirmée à +3,5%) est supérieure à la 'tendance longue', qu'elle est solide et durable, que les Etats Unis sont au-delà du plein emploi.



En ce qui concerne les marchés financiers, il ne voit pas de 'signes de dérive' inquiétants dans la récente correction de Wall Street (pourtant, certains membres de la FED ont récemment mis l'accent sur des tensions affectant les dettes 'high yield') mais concède que les 'dettes corporate' (d'entreprises) flirtent avec la limite haute de leur valorisation.



'Les taux restent bas en terme de moyenne historique et très bas en regard de l'inflation'. 'La FED n'as pas de stratégie préétablie concernant la hausse des taux, lesquels ne sont plus très loin de la zone de neutralité'.



Wall Street a exulté en découvrant cette formulation clairement 'dovish', le Dow Jones prenant +1,5% en quelques minutes pour atteindre +2%, de même que Nasdaq.



La FED va s'efforcer de maintenir l'équilibre entre les risques de surchauffe (qui disparaissent) et les risques de contraction (inexistants à ce stade), même si les reventes de logements ont chuté de 8,9% en octobre aux États-Unis pour ressortir à 544.000 en nombre annualisé, à en croire le Département du Commerce, contre 583.000 attendues en consensus (après 597.000 en sept.).



Outre-Manche, les 'Gilts' poursuivent leur embellie avec -3,5Pts à 1,375% alors que Theresa va tenter de convaincre certains 'frondeurs' de son parti de soutenir l'accord conclu avec Bruxelles sur le Brexit.



