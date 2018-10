Taux: L’automne risque d’être chaud 0 1 04/10/2018 | 16:59 Envoyer par e-mail :

Suite à des statistiques américaines dynamiques (créations d'emplois à 230 000 et un ISM non manufacturier à 61.6%), Les indices outre-Atlantique ont touché de nouveaux plus hauts historiques, mais en parallèle le comportement obligataire a connu une forte pression, confirmée par une envolée du 10 ans américain à 3.18%, un plus haut de 7 ans.





Source : Bloomberg - Cliquez sur le graphique pour l'agrandir

Le graphique ci-dessus montre que le mouvement de reprise du rendement de l'emprunt americain à 10 ans depuis quelques séances, n’est pas anodin car il vient de franchir une oblique descendante de 30 ans.

Les spécialistes de taux surveillent également l’évolution du rendement à 2 ans qui s’élève à 2.87%. Ils admettent que lorsque cette référence courte rattrape le taux long, le risque d’un fort ralentissement de la croissance, voire d’une récession, se rapproche d’ici 12 à 24 mois. Suite à la phase 2 du graphique ci-dessous de 2007, il s'en est suivi une récession en 2009 (graphique 3).





Source : Bloomberg - Cliquez sur le graphique pour l'agrandir







Depuis une vingtaine d’année, les phases encadrées 1 et 2 montrent clairement que le rapprochement des deux courbes a provoqué par la suite une forte baisse du S&P500.

Il convient, par conséquent, de surveiller l’évolution de ces deux courbes dont le spread se réduit comme une peau de chagrin (A) avec un niveau de valorisation des actions jamais atteint (B).







Cette remontée des rendements a trouvé un appui supplémentaire avec le président de la Fed, Jerome Powell, qui avait salué les bonnes perspectives économiques du pays, combinant un chômage bas et une inflation maîtrisée. Tous ces éléments laissent à penser qu'une quatrième hausse des taux semble se profiler lors de la dernière réunion sur 2018 en décembre, de la banque centrale.

