Derrière ce titre accrocheur, il faut tout de même préciser qu'il s'agit de la banque centrale polonaise ! Concernant la Fed et la BCE, il faudra encore patienter même si pour la première, la majorité des économistes semble désormais s'accorder sur la fin du cycle de resserrement monétaire. A regarder le marché obligataire, la situation est plus mitigée.

Les taux américains ont-ils atteint leur pic ? La question est sur toutes les lèvres, dans toutes les salles de marché à travers le monde. Chaque nouvelle statistique est décryptée à la loupe afin de s’assurer que le scénario central – inflation sous contrôle, atterrissage en douceur de l’économie américaine, ne subit aucun accroc. Ni trop chaud pour éviter un nouveau tour de vis monétaire, ni trop froid pour éviter de raviver les craintes d’une récession. Pour autant, plusieurs menaces continuent de peser sur les taux d’intérêt.

Steepening

Nous avons plusieurs fois mentionné la courbe des taux entre le rendement du 2 ans et celui du 10 ans américain. Après avoir touché un point bas à -111 points de base, elle tente de se retourner à la hausse (on parle de steepening). Le problème vient du fait que ce steepening est lié à la hausse des rendements long terme (le 10 ans en l’occurrence) plutôt qu’à la baisse du 2 ans. Or un « bearish steepening », nom que l’on emploie dans ce cas de figure, est peu compatible avec une baisse des taux de la Fed. Au contraire, la hausse du 10 ans ne fait que matérialiser les craintes inflationnistes des traders taux.

Parallèlement, et selon une étude de Horizon Kinetics, près de 30% de l’ensemble de la dette américaine, toutes maturités confondues, arrive à échéance en janvier prochain. Les Etats-Unis doivent donc vendre beaucoup de « papier » pour se refinancer sur le marché obligataire ce qui risque de pousser les rendements à la hausse, d’autant plus que les acheteurs classiques (BRICS élargis) et la Fed ne sont plus au rendez-vous et que les banques américaines enregistrent déjà des pertes latentes importantes sur leurs bons du Trésor.

On surveillera avec attention le support des 4.00% sur le 10 ans américain pour confirmer une détente notable sur les taux. A contrario, un net franchissement des 4.34%, en clôture hebdomadaire, ouvrirait la voie aux 5% et plus.

Source : Bloomberg