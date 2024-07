La semaine dernière, nous avons entamé cette série avec la courbe des taux et ses implications. Dans ce second et dernier volet, nous parlerons de pentification et d’aplatissement où comment interpréter les changements de pente. Et rassurez-vous, même si nous sommes au cœur des Alpes françaises, nous parlons bien ici de taux d’intérêt et non de formidables randonnées en pays savoyard.

Si vous avez raté le premier épisode, une petite piqure de rappel ne peut pas vous faire de mal. Pour mémoire, La courbe des taux d'intérêt, ou courbe des rendements, représente la relation entre le taux d'intérêt (ou rendement) des obligations d'État (ou d'autres instruments de dette) et leur échéance. En d'autres termes, elle montre combien les investisseurs exigent de rendement pour prêter de l'argent sur différentes périodes (de quelques jours à plusieurs décennies).

La pentification de la courbe fait référence à un accentuation de la pente de la courbe, où l'écart entre les taux d'intérêt à long terme et à court terme augmente. Cela signifie que la courbe des taux devient plus raide. On parle également de steepening.

Ce phénomène peut s’expliquer de deux façons. Dans un premier cas, les investisseurs anticipent une croissance économique robuste à l'avenir, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation. Pour lutter contre cette probable hausse des prix, les banques centrales pourraient être tentées d’augmenter les taux d'intérêt à court terme, mais les rendements à long terme augmentent encore plus en raison des attentes de croissance future. Dans le second cas de figure, c’est la politique monétaire accommodante qui peut conduire à une pentification. Pour stimuler l’économie, la banque centrale peut maintenir les taux d'intérêt à court terme bas, tandis que les taux à long terme augmentent en réponse à des attentes de croissance économique et d'inflation.

A l’exacte opposée, l'aplatissement de la courbe des taux se produit lorsque l'écart entre les taux d'intérêt à long terme et à court terme diminue. La courbe devient plus plate. On parle également de flattening.

Source : la financepourtous.com

Là encore, deux explications peuvent expliquer le phénomène. Dans un premier cas, les investisseurs peuvent être incertains quant à la croissance économique future, ce qui entraîne une réduction de l'écart entre les rendements à long et à court terme. Une politique monétaire restrictive peut également conduire à l’aplatissement de la courbe : Une banque centrale augmente les taux d'intérêt à court terme pour maîtriser l'inflation, mais les rendements à long terme ne suivent pas en raison des attentes de croissance économique modérée ou de faible inflation. C’est ce que nous avons vécu ces dernières années avec l’action des banques centrales à travers le monde.

Comment visualiser la pentification et l’aplatissement de la courbe ?

Pour visualiser la pentification ou l’aplatissement de la courbe, il est nécessaire de regarder le spread entre différentes maturités : 3M vs. 10 ans, 2 ans vs. 5 ans, 2 ans vs. 10 ans, 5 ans vs 10 ans, 10 ans vs. 30 ans et l’extrême de la courbe 2 ans vs. 30 ans. Classiquement, les analystes scrutent le 3M/10 et le 2/10 pour anticiper le risque de récession. Nous avons d’ailleurs rédigé plusieurs articles à ce sujet dont le dernier date du 13 mai dernier. Vous pouvez créer vous-mêmes ces spreads sur le site Zonebourse, en vous rendant sur l’onglet graphiques, puis spread dont voici un exemple avec le 10 ans américain :

En résumé, la pentification et l'aplatissement de la courbe des taux d'intérêt fournissent des indications précieuses sur les anticipations des investisseurs concernant la croissance économique, l'inflation et les actions futures des banques centrales. Ces dynamiques influencent les décisions des investisseurs et des décideurs politiques dans leur gestion de l'économie