Taux : Midterms aux Etats Unis, non-événement pour lesT-Bonds

Cette séance très 'politique' aux Etats Unis ne donne pas lieu à des bouleversements majeurs sur le marché obligataire US qui en termine quasiment sans le moindre décalage vers 4,125% (une petite pointe à 4,17% a été rapidement neutralisée).

Le rendement du '1 an' reste de son côté accroché à la barre des 4,80% et les anticipations d'un taux FED Fund 'terminal' vers 5,25% deviennent une hypothèse de travail incontournable.



Les résultats du scrutin de mi-mandat sont effectivement sans surprise et donnent les Républicains majoritaires à la Chambre des Représentants mais la victoire est moins large que prévu et les Démocrates ne perdraient qu'une trentaine de sièges contre 40 pour Donald Trump à mi-mandat.



A noter que les candidats conservateurs ayant reçu le soutien spécifique de l'ex-Président ont le plus souvent été battus.

Le Sénat basculerait également côté Républicain par l'avantage le plus symbolique d'un siège.

Aux yeux des investisseurs, une majorité républicaine à la Chambre permettrait notamment d'entraver les projets des Démocrates en matière fiscale et d'écarter des hausses d'impôts susceptibles de peser sur les bénéfices des entreprises.



Les T-Bonds ont peu réagi aux statistiques du jour: les stocks des grossistes ont progressé de 0,6% en septembre 2022 en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,4% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +1,3%).

Les ventes des grossistes ont pour leur part augmenté de 0,4% au mois de septembre.

Les taux se sont assez nettement détendus en Europe ou nos OAT et les Bunds ont effacé -10Pts de rendement à respectivement 2,69 et 2,178%.

Les BTP italiens se sont détendus de -11,5Pts à 4,275%.



Pas d'embellie en revanche Outre-Manche avec des 'Gilts' qui se dégradent encore de +3Pts à 3,475% et s'en sortent plutôt bien après avoir fusé vers 3,5880%: la confiance dans la capacité de Rishi Sunak à rétablir les finances britanniques dans un contexte de récession en 2023/2024 demeure fragile.





