Nouvelle baisse du taux de dépôt et relance du programme de rachat d’obligations, la BCE continue sa politique monétaire toujours plus accommodante. Mais quel est l’effet de ces taux toujours plus bas sur l’économie réelle ? Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.