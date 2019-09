Taux : Powell à fait du FOMC un non-événement... qui plait

19/09/2019 | 19:33

Un calme remarquable a régné sur les marchés obligataires occidentaux en ce jeudi, avec des écarts difficilement mesurables sur les T-Bonds (-1Pt de base à 1,774%) ou les Bunds (-0,5Pt à -0,506%).

A peine plus de volatilité sur nos OAT à -0,215% contre -0,228%.



Ni le communiqué final de la FED, ni la conférence de presse de Jerome Powell (un exercice bien réussi de l'avis général) n'a pas provoqué ce grand moment d'émotion que beaucoup d'opérateurs anticipaient.



Elle surtout réussi à ne faire rêver ni ne fâcher personne... à part Donald Trump naturellement qui réclamait 50Pts de baisse de taux.



La FED a consenti mercredi soir une baisse de 25 points de base de son principal taux directeur: cette mesure de soutien monétaire était depuis longtemps intégrée dans les cours.



Tout l'enjeu, donc, résidait dans la posture de la banque centrale concernant son analyse de la conjoncture et sa stratégie à moyen terme.



Sur ce point, la Fed juge l'économie américaine robuste, malgré quelques zones de faiblesse: elle opte pour le verre à moitié plein et relève même sa prévision de croissance à 2,2% pour 2019, contre 2,1% précédemment.



Les commentateurs notent qu'il est rarissime d'assister à une réduction du loyer de l'argent le jour même où les perspectives d'activité sont revues à la hausse.



De quoi rassurer ceux qui s'inquiétaient du discours alarmiste de Donald Trump, lequel jugeait urgent de baisser les taux de -100Pts et de les ramener vers zéro, comme en Europe ou au Japon aussitôt que possible.



Après la série de bons chiffres concernant l'activité industrielle, la consommation, le secteur immobilier, l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') aurait pu tempérer un peu l'enthousiasme générale avec un recul de plus de 4 points, à +12 sur le mois en cours... mais le consensus tablait sur une dégradation plus marquée, à +11 en septembre.



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 208.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 206.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 204.000)... mais là encore, c'est 'mieux que prévu' car les analystes tablaient pour leur part sur 213.000 inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 212.250, en baisse de 750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, les 2 derniers chiffres du jour s'avèrent également supérieurs aux anticipations avec l'indicateur avancé du Conference Board qui est resté stable le mois dernier à 112,2 en août au lieu de se replier.

Le rapport mensuel de la NAR (National Association of Realtors) a fait état de 5,49 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en hausse de +1,3% par rapport à juillet.



Les économistes anticipaient au contraire une baisse de l'ordre de -0,4%.



Un petit bémol cependant à l'apparente sérénité des opérateurs avec la FED qui se retrouve contrainte d'intervenir pour la 3ème journée consécutive sur le marché interbancaire où les taux se tendant spectaculairement depuis lundi (et pour la seconde fois consécutive, le montant de liquidités injectées s'élève à 75Mds$ face à une demande de 83,87Mds$).





