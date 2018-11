Taux : Powell a rassuré W-Street, les BTP en Italie remontent

29/11/2018 | 19:06

Les T-Bonds se détendent encore légèrement (-1,2Pts de base à 3,032%) après la publication de chiffre US qui alternent le bon et le moins bon.

Le bon avec une forte hausse des de +0,6% des dépenses des ménages, les revenus progressant de +0,5%. L'inflation 'PCE' demeure très 'sage' à +0,2% et +0,1% en 'core'.

Le moins bon avec les promesses de ventes de logements neuf qui ont chuté de façon inattendue au mois d'octobre, de -2,6% à 102,1 contre 104,8: les mauvais indicateurs se multiplient du côté de l'immobilier US).

Dégradation aussi du côté de l'emploi avec des inscriptions aux allocations chômages hebdomadaires qui augmentent de +10.000 à 234.000.



En France, deux statistiques figuraient à l'agenda de ce jeudi.



Tout d'abord, en octobre 2018, les dépenses de consommation des ménages en biens en France rebondissent de 0,8% en volume, après une nette baisse de 2% en septembre, selon les données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



Ensuite, au troisième trimestre 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume accélère à +0,4% après +0,2%, une nouvelle fois d'après les données des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee, qui confirme donc son estimation précédente.



Nos OAT se détendent de -2,5Pts à 0,699%, calquant leur trajectoire sur celle des Bunds qui décalent de 0,35% vers 0,3240%.

Nouvelle embellie pour les Bonos à 1,61% mais les grands gagnants du jour sont les BTP italiens avec -5Pts à 3,21%, un score prometteur puisqu'en-deçà de 3,17%, le rendement pourrait chuter brusquement vers 2,95%.

On respirerait alors beaucoup mieux en Europe et ce serait la conséquence d'un compromis entre Rome et Bruxelles qui repousserait une situation de crise de quelques mois.





