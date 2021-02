Taux : Powell calme les craintes d'inflation, est-ce crédible

Les taux se sont subitement détendus en milieu d'après-midi alors que l'OAT 2031 a failli repasser en positif, à -0,01% (elle en termine à -0,051% soit -1Pt de base).

Les T-Bonds US ont fusé jusque vers 1,437% avant de refluer vers 1,375% (+1Pt de base).



En effet Jerome Powell -lors de sa seconde journée d'audition devant le Congrès- a tenté de rassurer sur l'inflation: il avait évoqué 2022 pour le test de l'objectif des 2% mais comme ça n'avait pas suffi à calmer le jeu, il évoque un délai de 3 ans (donc fin 2023) avant d'envisager un débordement des 2%.



Peu importe que la crédibilité d'un tel pronostic (l'inflation 'core PCE' est passée de 0.9% à 1.5% en 6 mois, à ce rythme on sera au-delà de 2% cet automne), Wall Street voulait être rassuré.



Et la vigueur du secteur du bâtiment fait flamber les matériaux de construction: cela ne va pas s'arrêter de sitôt puisque le Département du Commerce annonce qu'après un bond de 5,5% en décembre 2020, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont encore augmenté de 4,3% le mois dernier à (malgré les intempéries) pour un volume annualisé de 923.000 unités, un niveau bien supérieur au consensus.



Le prix médian de vente s'est établi à 346.400 dollars sur le mois de janvier et le stocks de logements neufs prêts à la vente est ressorti à 307.000 à fin janvier, soit quatre mois d'offre au rythme d'écoulement actuel.

Pas de chiffres marquants en Europe ce mercredi, nos marchés de taux suivent juste la tendance des US.

Les Bunds finissent inchangé à -0,305% (-0,275% au pire moment de la séance) et même scénario de stagnation plus au Sud avec des Bonos stables à 0,395% et des BTP inchangés à 0,6900%.



Pas davantage de mouvement Outre-Manche avec des Gilts figés vers 0,73% en clôture mais qui ont inscrit un nouveau record à 0,804% (contre 0,07% fin août).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.