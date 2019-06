Taux : Powell entérine 1 baisse, inflation trop basse partout

04/06/2019 | 19:19

Les indices boursiers ont-ils trop baissé en mai (-7% en moyenne), il est logique de le penser alors que les 2 plus gros 'influenceurs' de Wall Street (après Trump et ses tweets intempestifs) , Steven Mnuchin et Jerome Powell se sont exprimés publiquement à quelques minutes d'intervalle, avec le même message sous-jacent: vous pouvez acheter, ça va bien se passer.

Steven Mnuchin, le Secrétaire d'Etat au Trésor (en charge des questions économiques et commerciales) estime qu'un accord sino-américain est possible lors du 'G-20' des 28/29 juin prochain (alors que les chinois doutent qu'une rencontre Trump-Xi-Jinping soit envisageable).



En ce qui concerne Jerome Powell, le patron de la FED, il déclare que 'la FED prend très au sérieux le risque de déflation et va agir de manière appropriée pour soutenir la croissance'.



Il rappelle que 'le conflit commercial sino-américain a des effets négatifs sur l'économie et que la FED en tient compte.

Par ailleurs, il indique que le 'niveau de neutralité des taux' se situe désormais dans la fourchette 2,00/3,00%'.



Le marché obligataire le situe d'ores et déjà en-deçà des 2,00%, plutôt vers 1,75%: le T-Bond '3 ans' vient d'inscrire un nouveau plancher annuel un peu en-dessous de 1,80%.

A l'opposé de la courbe, le '30 ans' est brièvement tombé sous 2,55% ce midi (2,60% ce soir) pour la 1ère fois depuis fin octobre 2016 (c'était avant que Trump de court-circuite les anticipations de récession en baissant fortement la fiscalité sur le capital).



Les investisseurs estiment désormais à 80% la probabilité que la Fed réduise ses taux dès le mois prochain (juillet) et à 90% d'ici la rentrée.



James Bullard, le président de la Réserve fédérale de St. Louis, avait confirmé hier qu'une baisse de taux pourrait être 'bientôt justifiée' au vu des risques de ralentissement de l'économie et de la nécessité de soutenir l'inflation.

Le '10 ans' US se retend à 2,14% contre 2,08% la veille, l'aversion au risque retombant soudain après les interventions de Mnuchin et Powell.



En revanche, la décrue des taux se poursuit, en Europe avec des Bunds à -0,21% (-1Pt de base) et des OAT à 0,183% (-2Pts de base), nouveau plus bas absolu pour les 'bonos' espagnols à 0,65% (contre 0,6950% la veille).



Les BTP italiens se détendent de nouveau, et de -5Pts à 2,525% (et 2,467% au plus bas).



Les chiffres de l'inflation dans la zone euro, publiés dans la matinée, confirment la montée des pressions déflationnistes avec une chute à +1,2% sur 12 mois.



Hors variables volatiles (énergie/alimentation), c'est pire encore avec un taux 'core' qui tombe à 1%, c'est à dire la moitié de l'objectif de la BCE... avec une tendance résolument orientée à la décrue.



Les anticipations d'inflation n'ont jamais été aussi basses sur le Vieux Continent, préviennent les économistes.

Jerome Powell juge également que l'inflation va dans le mauvais sens aux Etats Unis.



