Taux : T-Bond US au-delà de 3%, la BCE opterait pour +50Pts/B

Bloomberg croit savoir que la BCE ne se contentera pas de +25Pts jeudi et en mettra 50, moins d'une semaine avant que la FED ne resserre son loyer de l'argent d'au moins +75Pts de base.



Mais cette anticipation ne tétanise pas les marchés et le rendement des Bunds ne se retend que de +5,5Pts à 1,2700%, nos OAT rajoutent +3Pts vers 1,847% (tout comme les 'Bonos' à 2,481%, les BTP italiens +4Pts à 3,423%.



Aux Etats Unis, les T-Bonds refranchissent le cap symbolique des 3,00% de rendement (+4Pts à 3,001%) malgré une baisse de -2% des mises en chantier de logements en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis.

Selon le Département du Commerce, les mises en chantier reculent à 1.559.000 en rythme annualisé, un niveau un peu inférieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 0,6% à 1.685.000 en juin, un niveau à peine au-dessus de l'estimation moyenne des économistes.

Les marchés obligataires ont plutôt bien résisté au retour de l'appétit pour le risque sur les actions alors que le gazoduc Nordstream-I aurait repris partiellement ses exportations de gaz (un arrêt complet -peut-être définitif- était redouté).





