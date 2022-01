Taux : T-Bonds +11Pts, leur pire séance depuis le 10/11/2021

Si la bourse de Paris a battu haut la main un record proche des 7.220 en clôture (7.245 au plus haut), les marchés obligataires ont été visiblement pénalisés par le 'risk-on' en faveur des actions.



Nos OAT se tendent de +5Pts à 0,245%, les Bunds de +4,8Pts à -0,123%.

Plus au Sud, les BTP affichent +5Pts et refranchissent les 1,20%, les Bonos espagnols résistent avec seulement +3/+3,3Pts et testent les 0,60%.



La tableau est beaucoup plus sombre outre-Atlantique : la chute des T-Bonds US ce lundi est une des plus sévères depuis 1 mois: il en résulte une tension symétrique du rendement de +11Pts vers 1,618%, soit +8%, pire séance depuis le 10 novembre dernier (le '30 ans' grimpe de +11,2Pts vers 1,997%).

Sur les maturités plus courtes, ça tangue également : le '2 ans' se tend de +5Pts vers 0,79%, le '5 ans' de +9,5 vers 1,355%.

Le premier chiffre de l'année -médiocre- n'a pas vraiment aidé les T-Bonds: l'indice PMI manufacturier 'Markit' lâche -0,5Pt de 58,3 vers 57,8, au plus bas depuis octobre 2020.



En Europe, l'indice PMI final d'IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 58 en décembre, conformément à l'estimation Flash, contre 58,4 en novembre, marquant un léger ralentissement de la croissance du secteur.



