Taux : T-Bonds et Bunds dopés par le 'risk-off' sur nos OAT

Le 14 juin 2024

Eclatante démonstration du phénomène de 'fuite vers la qualité' avec une ruée sur le Bund qui fait s'effondrer en quelques heures son rendement de -14,5Pts vers 2,3500% (et jusque vers 2,3400% au plus bas) et de -25Pts -très exactement- sur la semaine écoulée).



Cet arbitrage en mode 'risk-off' s'opère au détriment du CAC qui subit sa plus brutale correction hebdomadaire depuis fin février 2022, avec un score qui flirte avec les -6,25%, sur fond d'incertitude politique et d'interrogations sur les taux.



L'Euro-Stoxx50 (-2% vers 4.840) pulvérise le support des 4.900 et perd 4,25% sur la semaine, qui s'annonce également la pire depuis 27 mois.



Wall Street en revanche ne lâche rien et le Nasdaq (inchangé ou en hausse d'une poignée de points à 17.670) pourrait bien réaliser un 5/5 à la hausse pour un gain hebdo supérieur à 3%.



Cela représente un différentiel historique de plus de 9% avec le CAC40 : un score totalement inédit sur une seule semaine au 21ème siècle.



Frappé de plein fouet par les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, nos OAT (-1Pt à 3,1700%) ont complètement décroché par rapport aux Bunds : le taux de l'emprunt d'Etat français à 10 ans a vu sa 'prime' bondir de 25 points de base face au Bund depuis le vendredi 7 juin.

L'écart avec l'Allemagne s'est fortement creusé pour atteindre quasiment 80 points de base (+77Pts) en 5 séances, ce qui illustre toute la défiance des investisseurs.

L'écart se creuse également avec le '10 ans' portugais : quasiment à parité la veille (c'était déjà historique), nos OAT perdent pied puisque l'écart atteint ce soir +3Pts (en notre défaveur), les émissions portugaises affichant 3,1400% (soit -9Pts en hebdo).

Les émissions en Euro les plus 'comparables' par rapport à nos OAT sont les BTP italiens, qui se détendent de -3Pts à 3,915% et accusent +20Pts de prime supplémentaire par rapport aux Bunds sur la semaine écoulée.



Outre-Atlantique, les T-Bonds US bénéficient également d'un phénomène de vase communicants et se détendent de -2,5Pts vers 4,216% (soit -21Pts de base en hebdo) mais cet 'effet d'aubaine' ne saurait faire oublier les craintes relatives à la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, qui pourraient se traduire par moins de baisses de taux qu'espéré dans les mois à venir, voir 1 seule si l'on se fie aux derniers commentaires de Jerome Powell mercredi soir (FOMC).



Seul motif de satisfaction de la semaine, les dernières statistiques ont montré que l'inflation était mieux maîtrisée aux Etats-Unis, ce qui renforce le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine cet été.



Les chiffres des prix à l'importation ont reculé de 0,4% en mai par rapport au mois précédent (et sont parfaitement stables hors produits pétroliers).



Dans le même temps, les prix à l'exportation se replient de 2,1% (et -2,1% également hors denrées alimentaires), selon le Département du Travail.



Sur 12 mois, soit entre mai 2023 et mai 2024, les prix états-uniens à l'importation ont augmenté de 1,1% (+0,5% hors produits pétroliers) et les prix à l'exportation ont augmenté de 0,6% (+1,5% hors denrées alimentaires).



En France, Les prix à la consommation restent stables sur un mois en mai 2024 et augmentent de 2,3 % sur un an (après 2,2% en avril 2024) selon l'Insee. Cette légère hausse de l'inflation résulte d'une nouvelle accélération sur un an des prix de l'énergie (+5,7 % après +3,8 %) liée à un effet de base sur les prix des produits pétroliers (+2,9 % après ‑0,7 %) selon l'Insee.





