Taux : Trump rassure un peu, les achats de sécurité reculent

26/06/2019

La journée a été marquée par une déclaration de Donald Trump ou il indique revoir de +25 à +10% seulement le montant des droits de douane qui pourraient frapper les 300Mds$ de produits chinois pas encore surtaxés.

Il affirme garder l'espoir d'un accord commercial à l'issue de la rencontre programmée avec Xi-Jinping à Osaka ce weekend... et Steven Mnuchin réaffirme qu'un accord serait conclu à 90% (mais les 10% restants 'bloquent' la conclusion des négociations depuis le début du mois de juin).



Cela n'a que partiellement restauré l'appétit pour le risque mais c'est suffisant pour soutenir Wall Street (+0,3%) et provoquer quelques arbitrages au détriment des bons du Trésor.

Le rendement du T-Bond '10 ans' US rebondit de +4,5Pts à 2,032%, le Bund allemand affiche +3% vers -0,3000%, nos OAT affichent le même écart à 0,025%.

Les taux longs US auraient se maintenir sous les 2,00% suite aux commandes de biens durables aux États-Unis au mois de mai : elles chutent de -1,8% (après -2,8% en avril, chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -2,1%).

Petite consolation, hors transports, elles progressent de +0,3% et hors défense et aéronautique, de +0,4% (contre +0,1% anticipé respectivement).



Les chiffres 'macro' sont plus réjouissants en Europe où la confiance des ménages dans la situation économique en France s'accroît pour le sixième mois consécutif, au vu de l'indicateur synthétique qui gagne deux points à 101, et dépasse sa moyenne de longue période (100) pour la première fois depuis avril 2018.

En ce qui concerne les tensions avec Téhéran, Trump affirme qu'il n'y aura pas d'envoi de troupes au sol en cas de guerre avec l'Iran.



Plus au Sud, les scores varient peu avec 0,397% (contre 0,38%) sur les 'bonos' et cela se détend un peu sur les 'BTP' italiens à 2,148% contre 2,165%.





