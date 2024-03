L’inflation, c’est un peu comme l’investissement : il n’est pas toujours facile d’avoir de la suite dans les idées. Pour preuve, la publication jeudi dernier de l’indice des dépenses personnelles des ménages américains (PCE) qui n’a pas confirmé les informations données précédemment par le CPI. Finalement, elle fait quoi l’inflation ?

Comme toujours en économie, tout est une question de point de vue. Selon l'indicateur que vous regardez, en tenant compte ou pas de l’énergie et de l’alimentation, vous pourriez logiquement arriver à des conclusions différentes. Pour éviter tout malentendu, il est donc préférable de prendre en considérations différentes jauges afin de mieux percevoir le niveau de la hausse des prix. Le graphique ci-dessous compare l’évolution de huit indicateurs dont certains sont plus utilisés par les membres de la Fed que d’autres.

Source: Bloomberg

Globalement, les prix ont atteint leur pic en début d’année dernière et ont depuis entamé une baisse sensible, passant de 7% en moyenne à +/- 4% actuellement. Depuis 2024, les affaires se corsent quelque peu car certaines jauges ont commencé à s’infléchir à la hausse, c’est notamment le cas du CPI Supercore, alors que d’autres continuent de s’affaiblir. Les investisseurs préférant voir le verre à moitié plein préfèrent se focaliser sur ces derniers et occultent tout ce qui va à l’opposé de la narration actuelle. En l’état, on ne peut pas leur en vouloir car aucune donnée sérieuse ne vient infirmer le scénario central en cours depuis octobre 2022 axé autour de la désinflation suivie de plusieurs baisses de taux d’ici la fin de l’année et d’une hausse des profits grâce à l’IA.

De fait, le rendement du 10 ans américain cale sous les 4.35% en évolue à l’intérieur d’une étroite bande de consolidation horizontale avec les 4.20% en premier soutien avant le niveau clé des 4.07% dont seule la cassure viendrait rouvrir les derniers points bas à 3.85%.