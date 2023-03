Taux : W-Street est rassuré, les flux quittent l'obligataire

Séance de consolidation sur les marchés obligataires alors que le 'risk-on' est de retour à Wall Street qui salue les efforts de la FED pour écarter le risque systémique et de JP-Morgan pour sauver First Republic Bak.

Le rendement des OAT se retend de +15 à +16Pts de base vers 2,812%, les Bunds de +18Pts à 2,285%... et les T-Bonds US +11Pts à 3,585%.

Pour une fois, les BTP italiens et les 'Bonos' espagnols ont un peu mieux résiste avec +11Pts respectivement à 4,33 et 4,12%.



Nos OAT n'ont pas réagi hier soir au rejet de la motion de censure contre la Loi Retraites à 64 ans, alors que le gouvernement disait redouter une dégradation de la dette françaises par les agences de notation en cas de rejet.



Côté 'stats' en Europe, les ventes de voitures neuves ont rebondi de +12,2% en février en : l'effet de base est favorable et le sera encore plus en mars puisque tout s'était figé en mars 2022 avec le début de la guerre en Ukraine.



Un bémol tout de même avec le baromètre ZEW du moral des milieux d'affaires allemands : il chute bien plus brutalement que prévu, à 13 contre 28,1 le mois dernier.



Des chiffre également aux Etats Unis avec une bonne surprise : le bond des reventes de logements de seconde main, en hausse de 14,5% en février (à 4,58 millions d'unités selon la NAR), contre +5,5% attendu.

Un sursaut qui serait dû à une détente ponctuelle des taux hypothécaires en janvier (de 7,1 vers 6,50%) qui aurait remotivé les acheteurs le mois dernier.

Ce rebond met fin à 12 mois consécutifs de baisse : il reflète essentiellement le dynamisme du marché sur la côte Ouest du pays.



Dans le détail, les ventes ont augmenté de 4% dans le Nord-Est et de 13,5% dans le Midwest et elles affichent des gains de respectivement 15,9% et 19,4% dans le Sud (Floride) et dans l'Ouest (Californie).

Le prix médian des maisons a lui légèrement reculé de 0,2% d'une année sur l'autre pour ressortir à 363.000 dollars.



Les investisseurs attendent désormais les annonces de la Réserve fédérale américaine (mercredi soir à 19H) qui seront suivies d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une hausse de taux de 25 points de base oscille autour de 77%, alors que seulement 23% des investisseurs tablent sur un statu quo.





