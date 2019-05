Taux : a décrue se poursuit, nouveaux planchers Europe du Sud

29/05/2019 | 18:47

Les marchés obligataires continuent de se comporter comme si une récession devenait le scénario inéluctable des 12 prochains mois, avec des rendements qui continuent de fondre pour les dettes souveraines offrant des rémunérations positives, tandis que d'autres s'enfoncent en territoire négatif avec des Bunds à -0,176%, un '10 ans' danois à -0,075%.

Et de nouveaux planchers historiques sont inscrits sur le '10 ans' espagnol et portugais qui testent des niveaux inconnus (0,73% et 0,879%), le '10 ans' grec proche de 3,00% (à 3,15%, inchangé ce 29/05), du jamais vu en 50 ans.



Les statistiques du jour n'expliquent en rien ce comportement: en avril 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,8% en volume en France, après deux mois consécutifs de baisse (−0,3% en mars et −0,5% en février), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Cette hausse est portée par un rebond de la consommation d'énergie (+4%... c'est la conséquence mécanique de la hausse des carburants) et dans une moindre mesure par celui de la consommation alimentaire (+0,8%). Les achats de biens fabriqués sont en léger repli (−0,4%) pour la première fois cette année.



Par ailleurs, sur un an, l'augmentation des prix à la consommation en France ralentiraient en mai 2019 pour retrouver un taux de +1% après +1,3% en avril, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.

Enfin, la croissance française a été confirmée à +0,3% au T1 2019 contre +0,4% au T4 2018... et nos OAT affichent 0,225%, de telle sorte que le 'spread' avec les T-Bonds US s'établit à -200Pts de base, en légère contraction depuis le début de la semaine où l'écart était supérieur à 205.



Les 'Gilts' britanniques (-2Pts de base à 0,90% flirtent également avec des planchers annuels... mais on est encore loin des planchers historiques de fin août 2016, autour de 0,5%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.