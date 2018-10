Taux : à défaut de T-Bonds, risque italien arbitré avec Gilts

08/10/2018 | 19:06

Journée assez calme alors que les marchés obligataires US sont clos ce lundi de 'Colombus Day'.



La tension sur les taux longs italiens entraîne une fuite vers la sécurité, d'où une détente du rendement de nos OAT (-2Pts à 0,876%) et des Bunds (-4,4Pts à 0,538%).

Le '10 ans' allemand recule d'autant plus que la production industrielle de l'Allemagne chute de -0,3% en août (selon Destatis) au lieu d'un rebond de +0,4% anticipé (après un repli de 1,3% le mois précédent, révisé de -1,1% en estimation initiale).



Enfin, le rendement du BTP italien s'envole au-delà des 3,50%, jusque vers 3,61% (soit un doublement depuis début mai) avant de freiner un peu en fin de journée, à 3,596%, alors qu'une révision à la baisse de la note de l'Italie est redoutée d'ici fin octobre.



A défaut de T-Bonds (pour arbitrer les BTP), le opérateurs se sont rabattus sur un 'proxi', les Gilts britanniques qui se détendent de -5Pts à 1,675%.



D'autres données macroéconomiques sont attendues cette semaine: notamment les chiffres de production industrielle et de balance commerciale des grands pays européens, ainsi que ceux de l'inflation aux Etats-Unis.





