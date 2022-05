Taux : accès de fièvre après CPI allemand, Bunds au plus bas

Pas de cotations sur les marchés obligataires US (fermés en raison du Memorial Day) mais la tendance était clairement à la baisse en Europe avec des OAT qui prennent +7,5Pts 1,563%, des Bunds qui repassent de 0,9600% à 1,055% (+9,5Pts) et se retrouvent au plus bas depuis le 11 ou le 18 mai, non loin des 1,1400% du 6 mai dernier (il suffirait d'une seconde séance identique à ce lundi pour inscrire un nouveau plancher annuel).



Pas mieux au Sud de l'Europe, les Bonos affichent +9Pts à 2,126%, les BTP italiens +10Pts à 3,001%.

Les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui en Allemagne ont dépassé de 10% les attentes avec un score de 8,7% en mai en rythme annuel, contre +7,8% en avril et un consensus de +8%.



Pas mieux en Espagne où l'inflation a accéléré de +0,4%, à +8,7% en mai en rythme annuel, contre un consensus de +8,5%.

Voilà qui plaide pour un relèvement de 2 X 25Pts cet été, ou de +50 points dès le mois de juillet, la Banque centrale européenne devrait mettre fin au plus tôt aux taux de prise en pension négatifs (-50Pts depuis 2 ans).



Outre-Manche, les taux longs s'inscrivent dans la même mouvance avec +8Pts à 1,9980%.





