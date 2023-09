Taux : alerte rouge en Europe et aux US, le pétrole inquiète

La cote d'alerte avait été atteinte vendredi dernier, les voyants sont passés au rouge et les marchés obligataires européens bascule dans un scénario que les gérants espéraient ne pas avoir à affronter: le franchissement inexorable des records annuels de rendements va les obliger à revoir leurs scénarios, alors que le prix du baril de Brent se rapproche des 100$.



Le mince espoir d'embellie du début de journée (détende de -1,5Pt de base des Bunds vers 2,785%, OAT à 3,3450%) s'est volatilisé avec la flambée du pétrole dans l'après-midi avec des OAT faisant un bond de +5,5Pts à 3,415%, un plus haut depuis 2011, des Bunds à 2,855% (+6Pts), des BTP italiens à +7Pts de base pour un sommet à 4,800%.

Les 'Gilts' sont sur le même 'trend' avec également +5Pts à 3,412%.



Aux Etats-Unis, le rendement de l'emprunt du Trésor à 10 ans s'installe au-dessus du niveau jugé crucial de 4,56% et le '10 ans' (+3,5Pts) fait une percée au-delà des 4,595% du jamais vu depuis 2007, le '30 ans' caracole vers 4,7100% (record annuel et même depuis 16 ans).

Un des membres de la (N.Kashkari) confirme qu'il ne serait pas surpris que la FED doive aller encore plus loin en matière de hausse de taux.



La tension des taux du jour n'a donc rien à voir avec la publication par le Département du Commerce d'une hausse timide de 0,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5,6% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -5,2%).



En excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent, mais en excluant les équipements de défense, elles se sont contractées de 0,7%.



En France, confiance des ménages dans la situation économique se détériore, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd deux points à 83 en septembre, soit bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Les chiffres du jour (France/Europe/Etats Unis) ont été relégués au second plan par la flambée du pétrole qui ravive les craintes d'un 'second tour' inflationniste cet automne et cet hiver.



L'Arabie comme la Russie ont l'intention de maintenir leurs réductions de quotas jusqu'à fin 2023 et le 'Brent' s'envole de +2,6% vers 96,3$ à Londres (niveau plus revu depuis début novembre 2022).

Le brut léger américain grimpe actuellement de +3% à presque 93$ sur le NYMEX, au plus haut depuis octobre 2022.

L'unique espoir d'un apaisement s'est envolé en fin d'après-midi avec les stocks américains de pétrole brut qui ont diminué de -2,2 millions de barils la semaine dernière, poursuivant leur tendance à la décrue des dernières semaines, notamment du fait d'une diminution de l'activité des raffineries, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



A noter que le '10 ans' japonais évolue à contre-courant avec -1,5Pt à 0,725% et que les emprunts longs à Hong-Kong ont effacé -6Pts à 4,419% : l'une des informations marquantes en provenance de Chine est le PDG/fondateur et le directeur financier d'Evergrande, le plus grand promoteur chinois qui croule sous l'équivalent de 300Mds$ de dette ont été placés en détention sur ordre de Pékin.



