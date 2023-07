Taux : attentisme teinté de lourdeur à la veille des CPI

Séance sans relief et 'grise' sur les marchés obligataires qui privilégient l'attentisme à la veille de la publication du 'CPI' aux Etats Unis.



Une petite pointe d'optimisme se matérialise sur les T-Bonds US -en l'absence de tout indicateur technique- puisque les T-Bonds US se détendent de -1,5Pt à 3,988E.



En Europe, cette séance fut presque un 'bis repetita' de la précédente : les Bunds se dégradent de +1,5Pts vers 2,6570%, retrouvant les mauvais niveaux de la veille, idem pour nos OAT (+1,5Pts à 3,2030%).

Les opérateurs ont pris connaissance en matinée de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne.



L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives économiques du pays, a enregistré une baisse dans l'enquête actuelle de juillet 2023 : à -14,7, il se montre inférieur de 6,2 points à sa valeur du mois précédent.

Plus au sud, les BTP italiens se dégradent de +3,5Pts vers 4,40%, les Bonos espagnols de +2,5Pts vers 3,7050%.



La Chine pourrait poursuivre son assouplissement monétaire : le China Securities Journal affirme que la Chine devrait 'accélérer' le redéploiement de sa politique monétaire pour soutenir le marché immobilier et restaurer la confiance.

















