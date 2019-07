Taux : aucune réaction aux stats du jour ni attaque de Trump

30/07/2019 | 20:24

Autant la séance fut éprouvante et volatile sur les actions, autant elle fut soporifique sur le marché obligataire qui ne semblent réagir à rien et se placer en mode 'pause' avant la réunion de la FED.

Le contraste est saisissant puisque les Bunds (-0,40%) et OAT (-0,14%) font quasiment du 'sur place', mais sans perdre de terrain (une embellie d'un peu moins de 1Pt de base).

On apprend ce soir que l'indice ZEW en Allemagne chute encore de plus de 3Pts (à -24,5) et que le moral des ménages en Europe se tasse à 102,7.





Les chiffres européens du jour ne sont donc pas 'positifs', mais beaucoup d'autres, plus alarmants ont été publiés sans que les marchés d'action n'en soient aussi lourdement affectés.



En France, sans surprise, la croissance ralentit au 2ème trimestre, à +0,2% contre +0,3% au 'T1'.



Cette faiblesse pourrait être liée au fléchissement des dépenses de consommation des ménages qui se sont contractées de -0,1% au mois de juin après +0,3% en mai selon l'Insee.



La consommation alimentaire s'inscrit par exemple en nette baisse (-1,1%), de même que les ventes d'automobiles.



Sur l'ensemble du second trimestre 2019, la consommation des ménages en France stagne à +0,1%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds parviennent à ne pas perdre un pouce de terrain malgré le spectaculaire bond de +10,3Pts de l'indice de confiance des consommateurs américains - calculé par le Conference Board - qui s'est inscrit en hausse à 135,7 contre 124,3 en juin, ainsi qu'aux promesses d'achats de logements neufs ont surpris agréablement avec +2,6% au lieu de +0,4% anticipé.

Pas de réaction non plus face à la nouvelle charge de Donald Trump contre la FED 'qui déçoit', qui 'prive le Dow Jones de 10.000Pts de plus', qui 'n'en fera surement pas assez pour réduire ses taux'... à la veille du communiqué final.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin contre +0,5% en mai, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages augmentent de 0,4% en juin, après un gain du même ordre en mai alors que le consensus visait une augmentation de 0,5%.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE s'est maintenue à +1,4%, mais s'est accélérée de 0,1 point à +1,6% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.









