Taux : avalanche de records sur les dettes du Sud de l'Europe

Si nos OAT ont stagné autour de -0,375% et les Bunds vers -0,618%, on en revanche assisté à un véritable feu d'artifices côté dettes souveraines 'fragiles' avec des niveaux jamais vus sur les principales références à 10 ans.

Comme si les opérateurs, à l'image des habillages de bilans sur les actions, tentaient de propulser les dettes du Sud au-delà des niveaux les plus improbables.

Avalanche de records historiques sur le rendement des BTP italiens qui affichent un plancher de 0,4700%, sur celui des Bonos espagnols qui confortent leur passage en territoire négatif (-0,02%), ainsi que le '10 ans' portugais qui affiche -0,055% (malgré une notation 'BBB')

Le '10 ans' grec pulvérise l'ex-plancher des 0,59% pour s'établir à 0,555% !



Petite dégradation symétrique des T-Bonds US avec +2Pts à 0,91% après la publication d'une série de chiffres mitigés : l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse limitée de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +4,9, alors que le consensus des économistes anticipait au contraire un léger redressement.



Toujours pas d'inflation en vue : les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent et diminué de 0,3% hors produits pétroliers (soit -1% en rythme annuel).



Les prix à l'exportation ont progressé de +0,6% en données brutes et de 0,3% hors produits agricoles (soit -1,1% sur 1 an).



Bonne surprise en revanche avec la hausse de 0,4% de la production industrielle des États-Unis en novembre (après + 0,9% au mois d'octobre) : le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de +0,3% à 73,3%... chiffre conforme au consensus.



Outre Manche, les Gilts ont connu une mauvaise journée avec une tension de +4Pts vers 0,265%.







