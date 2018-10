Taux : aversion au risque dope le Bund, spread avec BTP +328

18/10/2018 | 18:24

Nouvelle séance très tendue sur les 'BTP' italiens qui voient leur rendement exploser de +15Pts à 3.70% et affichent ainsi un différentiel de +328Pts par rapport au 'Bund'.

Le rendement de la dette allemande recule de -3,5Pts de base à 0,414%, de telle sorte que le 'spread' avec les BTP a plus que doublé depuis la victoire de la coalition la Ligue/5 étoiles et la formation du gouvernement 'Conte'.

Nos OAT bénéficient également du phénomène de 'fuite vers la sécurité' avec -2Pts à 0,798% et le Danemark continue de dominer au sein de l'UE (même si ce pays a rejeté l'Euro) avec -4Pts à 0,369%.

La chute des BTP entraine dans son sillage les 'bonos' espagnols avec +7,5Pts à 1,735%.



Les T-Bonds US profitent du mouvement global d'aversion au risque (Wall-Street chute de -1,5% en moyenne, le Nasdaq de -1,9%) avec une détente de -2,7Pts à 3,175%. tous les voyants économiques US étaient au vert ce jeudi : l'indice Philly Fed recule, mais moins que prévu, à 22,2 contre 22,9 en septembre (consensus: 20).



Les inscriptions au chômage s'établissent à 210.000 contre 215.000 et le baromètre du Conference Board s'est une nouvelle fois inscrit en hausse de +0,5% en rythme séquentiel, après +0,4% en août et +0,7% en juillet.



L'Euro a continué de glisser (sous 1,15/$) au lendemain de 'minutes' de la FED qui glissent doucement vers un biais monétaire restrictif, du fait de potentielles tensions sur les salaires, une vision aux antipodes de ce que souhaite Donald Trump.

James Bullard de la FED de Saint Louis est le seul à être sur la même longueur d'onde que Donald Trump: il déclarait ce jeudi que les taux ont assez monté et qu'il recommande un maintien à 2,25%, en attendant de voir s'il est opportun de poursuivre la hausse des taux tout doucement en 2019.



