Taux : aversion au risque, tension puis nette détente sur BTP

19/10/2018 | 18:46

L'inquiétude grimpe d'un cran supplémentaire au sujet de l'Italie (Bruxelles va donc appeler Rome à revoir sa copie en matière de déficits, mais le gouvernement de Mr Conte a fait savoir par avance qu'il ne bougerait pas, conformément à ses engagements électoraux, réitérés lors de la présentation du budget fin septembre.

Le rendement des BTP (maturité 2028) s'est tendu jusqu'à 3,78% et l'écart par rapport au Bund allemand (0,45% et même 0,39% ce midi, soit presque -10Pts de base) a franchi le cap des 335Pts de base... une configuration de 'crise', mais heureusement, Bruxelles semblait vouloir calmer le jeu en fin de journée et le BTP s'est détend en 3 heures de -25Pts à 3,53% (pour finir la semaine sans gain ni perte).



Nos OAT en terminent inchangées à 0,838% tandis que plus au Sud, les 'bonos' espagnols sont contaminés par les BTP et affichent +11Pts à 1,7650%.



le T-Bonds américains ne jouent pas franchement leur rôle de placement refuge puisque leur rendement se tend de +4Pts vers 3,195%



Du côté des statistiques US du jour, les ventes de logements anciens aux Etats Unis pour septembre ont chuté de 3,4% en septembre (une maison de seconde main coûte 258.000$). C'est le sixième mois de repli dans un contexte d'insuffisance de l'offre, beaucoup de gros patrimoine ayant raflé tout ce qui se présentait pour engranger des revenus locatifs.

L'Italie est en panne en terme de production industrielle au 3ème trimestre avec une quasi stagnation (+0,1% au lieu de +0,4% attendu).



Enfin, le '10 ans' japonais poursuit sa lente dérive à la hausse (en terme de rendements) et vient tester ce 19 octobre les 0,154% pour la 1ère fois depuis début janvier 2016.





