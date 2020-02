Taux : beaucoup d'irrégularité et au final, scores inchangés

06/02/2020 | 19:14

Alors que Wall Street enchaîne les records absolus depuis 48H, alors que l'appétit pour le risque ne s'éteint pas, les T-Bonds US voient leur rendement continuer de se dégrader, à 1,648% contre 1,645% la veille, après avoir testé 1,684% en séance... au final, une séance pour rien.

Des hauts et des bas en Europe, avec une première partie de séance négative, puis une détente en fin de journée: les Bunds s'étaient dégradés de 3Pts vers -0,3400% et ils finissent à l'équilibre à -0,368%.

Nos OAT s'étaient tendues de +2,7Pts jusque vers -0,081% mais finissent bien orientées, avec -0,5Pts à -0,112%.

Stagnation complète au final sur les 'Bonos' (à 0,295%) et sur les BTP italiens à 0,967%.



Côté chiffres 'macro', il n'y a pas eu que du bon aujourd'hui en zone Euro: après une baisse de 0,8% en novembre 2019 (chiffre révisé par rapport à -1,3% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 2,1% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis.



Aux Etats Unis en revanche, les chiffres du jour sont très robustes: grosse surprise avec une chute de -15.000 (à 202.000) des nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (selon le Département américain du Travail) alors que le consensus tablait sur 215.000 inscriptions.



La productivité de la main d'oeuvre non-agricole a augmenté de 1,4% en rythme annualisé au dernier trimestre 2019, selon la première estimation du Département du Travail (score conforme au consensus des économistes).



Si le nombre d'heures travaillées a affiché une augmentation de 1,1%, la production a progressé de 2,5%. Les coûts unitaires salariaux - qui mesurent l'évolution du coût du travail - se sont pour leur part accrus de 1,4%, soit 0,5 point de plus qu'anticipé.



Les grands gagnants du jour sont les 'Gilts' britanniques qui se détendent en solo de -3Pts à 0,585%.









