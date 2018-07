Taux : beaucoup de chiffres, peu de volatilité, sauf au Japon

31/07/2018 | 22:34

Les marchés obligataires européens ne se sont pas alarmés outre mesure de poussées inflationnistes locales (comme en France avec une hausse des prix en hausse de +0,3% à +2,3%) car le phénomène ne se généralise pas à toute l'Europe.



La France a subi l'impact d'une hausse des prix de l'énergie et des services, des prix des produits alimentaires et du tabac.



Les tensions pourraient s'éteindre d'elles mêmes puisque l'inflation 'CVS' du 2ème trimestre a augmenté de 0,3% dans la zone euro (+2,1% en rythme annuel), en net ralentissement par rapport au T1 selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.

Par ailleurs, le taux de chômage dans l'Eurozone corrigé des variations saisonnières s'est établi à 8,3% en juin, stable par rapport à mai.



Nos OAT se détendaient de -1,8Pt de base à 0,729%, tout comme les Bonos espagnols à 1,424%: ils réduisent leur 'spread' à mois de 100Pts par rapport aux Bunds qui se detendent de seulement -0,8Pt à 0,446%.



Bonne journée pour les BTP italiens qui se détendent de -7,5Pts à 2,72%... mais l'écart proportionnellement le plus spectaculaire provient -une fois n'est pas coutume- du Japon avec un '10 ans' qui passait de 0,11% à 0,05% (avant d'en terminer à 0,065%) alors que la BoJ va maintenir une politique ultra-accommodante (toujours pas de velléité de 'normalisation' en vue).



À Wall Street, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des dépenses et revenus des ménages : ils sont identiques à +0,4% respectivement.



Le taux d'épargne ressort à 6,8% et reste stable par rapport à juin selon les nouvelles normes de calcul.



L'inflation reste très 'sage' avec un taux inchangé à 2,2% et tout aussi stable en données 'core', à 1,9% (hors alimentation et énergie).



Les coûts salariaux ne dérapent pas: la hausse n'est que de +0,5% au 2ème trimestre et en y rajoutant les primes et autres avantages, le coût de l'emploi progresse de +0,6%, à +2,8% en rythme annuel.



Enfin, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board s'est inscrit en hausse ce mois-ci à 127,4 (un niveau supérieur au consensus qui était de 126,5), après 127,1 en juin (chiffre révisé de 126,4 en estimation initiale).



Les responsables de la Fed se réunissaient mardi et ce mercredi à Washington: tous les économistes s'attendent à un 'statu quo' de la part de l'institution à l'issue de ce rendez-vous qui sera dénué de conférence de presse (demain soir à 20H).



Les T-Bonds US se sont légèrement redressés et leur rendement reculait symétriquement de -1,5Pt à 2,957%: la déferlante de chiffres du jour débouche donc sur un sentiment très neutre.



