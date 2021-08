Taux : biais légèrement négatif à la veille de Jackson Hole

La situation se fige un peu sur les marchés obligataires malgré 2 déclarations de membres de la FED qui se prononcent en faveur d'un 'tapering' aussi tôt que possible (Esther George et Robert kaplan, les habituels 'faucons de la FED) et la publication de plusieurs statistiques US à 14H30 qui n'ont que peu d'impact impact sur les cours, à tel point qu'il difficile d'établir un lien de cause à effet.

C'est cependant la tendance à la dégradation qui l'emporte ce jeudi, peut-être une manifestation de la force d'inertie après la tension des 3 jours précédents.

Les T-Bonds se sont un peu tendus (+2,5Pts de base) après le PIB US, jusque vers 1,375%, avant de revenir quasiment à la case départ vers 1,355%.



La croissance du PIB américain est révisée en légère hausse, de +0,1% à 6,6%... et les inscriptions hebdomadaires au chômage progressent de +4.000 à 353.000.

L'embellie tendancielle se poursuit sur le front de l'emploi puisque la moyenne mobile sur quatre semaines se contracte de -11.500 à 366.500.



Malgré les déclaration 'faucon' de E.George et R.Kaplan, la sérénité règne en définitive à 24H de l'ouverture du symposium de Jackson Hole: le président de la Réserve fédérale s'exprimera demain mais de plus en plus d'analystes doutent que Powell lève le voile sur les projets de la Fed en matière de 'tapering', qui ne devraient être précisés qu'à l'occasion de la réunion de politique monétaire du mois de septembre.



Bon nombre d'intervenants gardent en effet en mémoire l'épisode du fameux 'taper tantrum' de 2013, un phénomène qui avait provoqué de gros remous sur les marchés après une erreur de communication de la Fed.



Jerome Powell devrait donc s'abstenir de livrer des éléments concrets, préférant rappeler au marché que la politique accommodante s'arrêtera un jour, mais pas dans l'immédiat.



En Europe, l'inertie négative du début de la semaine affecte nos OAT (+1Pt à -0,051%) et les Bunds (+1,5Pt à -0,403%).

Plus au sud, quasi stabilité des Bonos espagnols (+0,5Pt à 0,313%) et score figé sur les BTP italiens à 0,6700%.

Outre-manche, les 'Gilts' s'affichent sans direction autour de 0,600%: ils ont résisté au petit mouvement d'humeur sur les T-Bonds après 14H30.



