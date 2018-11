Taux : biais légèrement positif, en l'absence des marchés US

22/11/2018 | 19:26

La journée promettait d'être calme, en l'absence des opérateurs américains, en congé depuis hier soir et pour 4 jours pleins: pas de statistiques US puisque la publication de tous les indices américains de la semaine avaient été avancés à hier.



Quelques chiffres en Europe puisque la Fédération Patronale Allemande publie son anticipation de croissance pour 2019 et la revoit à la baisse : elle ne serait pas supérieur à +1,5% dans le meilleur des cas.

Les Bunds décalent de -0,5Pt à 0,368% après avoir oscillé entre 0,355% et 0,383%.

En France, Selon les chefs d'entreprise interrogés en novembre par l'Insee, le climat conjoncturel dans l'industrie en France s'améliore légèrement après deux mois consécutifs de baisse, au vu de l'indicateur synthétique du secteur qui gagne à nouveau un point, à 105. Le solde d'opinion des industriels sur leur activité passée repart à la hausse, tandis que celui sur leurs perspectives personnelles de production continue de se redresser. Pourtant, ils sont moins optimistes quant aux perspectives générales d'activité du secteur.



Par ailleurs, le climat des affaires reste stable, à un niveau relativement élevé en novembre 2018: l'indicateur synthétique de l'Insee se maintient à 104, au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

L'institut ADP avait publié hier son relevé bi-mensuel des créations d'emplois en France: le total est très faible avec +4.500 nouveaux jobs.



Nos OAT ont fini sur une détente de -1,5Pt à 0,749%, ce qui réduit le 'spread' avec les Bunds à 40Pts de base.



Les BTP italiens se sont détendus de 3Pts de base à 3,453%, les opérateur misant sur la recherche d'un compromis entre Rome et Bruxelles, même si chacune des parties dénonce la mauvaise foi et les mauvaises pratiques de l'autre.



