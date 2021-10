Taux : bonne entame de mois d'octobre, sauf pour les GiltsUK

L'heure est la détente sur les marchés obligataires qui réalisent une bonne entame de mois d'octobre, contrairement aux actions.



L'aversion au risque (risk-off) était de retour dès les 1ers échanges ce matin, avec un CAC40 en repli de -1,5% et un Euro-Stoxx50 à -1,4%.



Des statistiques médiocres publiées en milieu de matinée ont renforcé le sentiment haussier sur nos OAT qui se détendent de -3Pts vers 0,125%.



L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 57,5 en août à 55 en septembre, affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier.



Dans la zone euro, la croissance du secteur manufacturier a de nouveau ralenti au mois de septembre, passant de 58,6 le mois dernier, contre 61,4 en août, selon la version définitive de l'enquête IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI).

Les Bunds effacent également -3Pts vers -0,225% et les BTP italiens également à 0,8200%.

Alors que l'Espagne voit son PMI se contracter de 59,5 vers 58,1, le rendement des Bonos efface -2,5Pts à 0,525%.



Ce sont les T-Bonds US qui réalisent la meilleure entame de mois de novembre avec -4,8Pts de base à 1,487%.

Les dépenses de consommation des ménages américaines ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent aux Etats-Unis (+0,7% attendu), d'après le Département du Commerce.



Pour leur part, leurs revenus ont progressé de 0,2%, là aussi en ligne avec les anticipations des économistes. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,1 point à +4,3% en août (et s'est maintenu à +3,6% hors énergie et alimentation), taux 'core' PCE progresse de +0,3% à +3,3% annuel.

Outre-Manche, les Gilts semble comme à l'arrêt, incapables de refranchir à la baisse le palier des 1,000% : ils finissent quasi inchangés à 1,008%.





