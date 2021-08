Taux : brusque et surprenante tension à la veille sommet FED

Le scénario de brusque dégradation des marchés de taux est assez inattendu : cette journée était assez pauvre en chiffres 'marquants' et en déclarations de banquiers centraux (black out traditionnel de la FED à la veille du sommet de Jackson Hole dans le Wyoming).



Pourtant, plusieurs chiffres auraient pu faire provoquer une détente des rendements (et non l'inverse), notamment l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui recule à 99,4 au titre du mois en cours, à comparer à 100,7 pour juillet (contre 100,8 en estimation initiale).



Le sous-indice des conditions actuelles, qui prend +1Pt à 101,4 est largement contrebalancée par une baisse de -3,5Pts de celui des anticipations futures, de 101,0 à 97,5.



Et pourtant, les Bunds se tendent de +6Pts à -0,417% (même écart sur les Bonos espagnols à 0,3000% et sur les Gilts à 0,596%).

Pas mieux sur les OAT avec +6,5Pts sur nos OAT à -0,065%, ni sur les BTP italiens avec +8,2Pts à 0,657%.



Outre Atlantique, c'est une vraie douche froide avec +8,7Pts à 1,345% sur les T-Bonds US.

Là encore, aucun lien logique ne peut être établi avec le repli de 0,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, une évolution à peu près conforme au consensus, après une augmentation de 0,8% en juin.



Le Département du Commerce précise que les commandes hors transports -indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,7% en juillet, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,2%.

Rappel : le consensus des économistes prévoyait un repli de 0,2%, après un gain de 0,9% au mois de juin.



La multiplication des indicateurs jugés décevant (sauf dans l'immobilier) pourrait apaiser les débats au sein du FOMC (le comité de direction de la Fed) concernant l'urgence d'un prochain resserrement de sa politique monétaire US (baisse des rachats d'actifs à un rythme de -15Mds$ par mois selon Goldman Sachs).

C'est pourtant tout l'inverse qui s'est produit ce 25 août : il y a forcément une rumeur qui circule dans les salles de marché et ce repli des bons du Trésor devrait être élucidé rapidement.



