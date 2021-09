Taux : brusque tension à 48H du sommet BCE, stats médiocres

Mauvaise journée sur les marchés de taux, et cela ne semble pas avoir grand rapport avec les chiffres du jour, avec notamment un très mauvais indice ZEW allemand qui a littéralement dévissé, de 26,5 ce mois-ci, contre 40,4 en août, soit bien plus que la baisse avers 30 qu'anticipait le consensus.

Toujours en Allemagne, après un tassement de 1% en juin, la production industrielle a rebondi de 1% en juillet, mais elle est ressortie à un niveau inférieur de 5,5% à celui de février 2020, mois précédent l'impact de la pandémie.

Cela n'empêche pas une brusque dégradation de +5Pts sur le '10 ans' germanique à -0,323%, et pas mieux pour nos OAT qui affichent +4,8Pts, passant de -0,026% à +0,022%.

L'INSEE revoit à la hausse son objectif de croissance à +6,25% et annonce un retour au rythme d'expansion pré-pandémique pour la fin de l'année (à 0,5 ou 1% près).

Sans le moindre chiffre pour expliquer une tension aussi soudaine, les Bonos espagnols affichent +5Pts à 0,37% et les BTP italiens affichent carrément +6,3Pts à 0,752%.



C'est complètement hors de proportion par rapport à la révision à la hausse de l'estimation de croissance d'Eurostat au deuxième trimestre 2021: le PIB augmenterait de 2,2% dans la zone euro au lieu de 2,1% et de +2,0% contre +1,9% dans l'UE

L'indice PMI des directeurs d'achat recule par ailleurs de 60,2 points à 59,5 points au mois d'août dans la zone euro.



La correction n'épargne pas les T-Bonds US qui affichent +4,5Pts à 1,367% (le rendement franchit donc le cap des 1,3600%)... sans que le catalyseur soit identifiable compte tenu du peu 'd'actualités' du jour aux US.



Enfin les Gilts UK se tendent de +4,5Pts vers 0,739%, là encore, sans chiffre particulier.



