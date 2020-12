Taux : calme en Europe, W-Street détourne les flux des TBonds

Timide embellie sur les marchés obligataires européens avec -1Pt de base sur les OAT à -0,337% (après +4,5Pts la veille), -0,6Pt sur les Bunds allemands à -0,575%.

Stagnation sur les Bonos espagnols à 0,023% et dégradation marginale sur les BTP italiens avec +0,7Pt à 0,505%.

La journée a été animée par la réunion de la Banque d'Angleterre qui maintient le statu quo (les Gilts affichent -1Pt a 0,276%), de même que la Banque Nationale Suisse qui maintient son taux directeur à -75Pts de base.



Les déclarations de Jerome Powell mercredi soir lors de la conférence de presse post-FOMC ne suffisent pas doper les T-Bonds qui affichent +2Pts à 0,94%.

La patron de la FED a réaffirmé la nécessité d'un soutien de l'activité par le biais d'un fort stimulus budgétaire fédéral.

Il a également assuré que les marchés seraient avertis très en amont ('guidance') de tout changement de stratégie de la Fed, autrement dit, les marchés ne seront plus jamais surpris par un changement d'inflexion de la politique monétaire.



Les bons du Trésor US auraient très bien pu se détendre après une série d'indicateurs US ou il y a eu du très bon, mais surtout beaucoup de 'pas très bon'.

Le 'stats' sont un élément très secondaire en regard des records en série battus par les indices US: le 'risk on' est à son maximum et Wall Street draine beaucoup de liquidités au détriment de l'obligataire.



Le seul chiffre positif concerne l'activité immobilière : les mises en chantier de logement ont augmenté de 1,2% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.547.000 en rythme annualisé, niveau un peu supérieur au consensus de 1.520.000.



Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui envolé de 6,2% à 1.639.000 en novembre, alors que les économistes l'attendaient en progression bien plus modeste de +1 à +1,5%.



Mauvaise surprise également du côté de l'indice de la Fed de Philadelphie qui s'établit à 11,1 en décembre, en recul de 15 points par rapport au mois précédent (le consensus tablait sur un score de 20), marquant ainsi une franche décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Le tableau continue de se dégrader du côté de l'emploi avec des inscriptions aux allocations chômage encore en hausse (+23.000) la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 885 000, contre 862 000 la semaine précédente (nombre d'ailleurs révisé par rapport à l'estimation initiale de 853 000).



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 812 500 en hausse de 34.250 d'une semaine à l'autre.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 24 000 la semaine précédente, à 5,78 millions.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.