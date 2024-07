Taux : calme général, T-Bonds stables malgré -2,6% sur Nasdaq

Séance plutôt calme sur les marchés obligataires : nos OAT stagnent vers 3,0760% (-1Pt symbolique), les Bunds également, avec -1,5Pt bers vers 2,4180%, les BTP italiens se retendent de +0,6Pts vers 3,7160.

Les opérateurs n'attendent visiblement rien de la réunion de la BCE demain.



La journée été marquée par la publication de plusieurs chiffres : Eurostat confirme son estimation rapide de fin juin puisque le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,5% le mois dernier, en légère baisse donc par rapport à 2,6% en mai, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 2,7% à 2,6%.



Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,84 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,48 pp), des biens industriels hors énergie (+0,17 pp) et de l'énergie (+0,02 pp).



Les taux annuels les plus faibles dans l'UE ont été observés en Finlande (0,5%), en Italie (0,9%) et en Lituanie (1,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Belgique (5,4%), en Roumanie (5,3%), en Espagne et en Hongrie (3,6% chacunе).



Pas plus d'animation sur les T-Bonds US qui finissent l'après-midi parfaitement stables par rapport à mardi, à 4,1620%... et pas trace d'un mouvement d'aversion au risque bien que le S&P500 perde -1,3% et le Nasdaq -2,6%.



Aucune réaction donc à la hausse de 0,6% de la production industrielle des Etats-Unis en juin, dont une hausse de 0,4% de la production manufacturière proprement-dite (après une augmentation de 0,9% en rythme séquentiel).



Toujours selon la Réserve fédérale qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,5 point à 78,8% en juin, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 0,9 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Le Département du Commerce fait état d'un rebond de 3% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin par rapport au mois précédent, à 1.353.000 en rythme annualisé, après une chute de 4,6% en mai (révisée d'une estimation initiale de -5,5%).



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part augmenté de 3,4% à 1.446.000 le mois dernier. Enfin, les achèvements de logements ont grimpé de 10,1% à 1.710.000.



Outre-Manche, les Gilts qui s'étaient bien détendus la veille (vers 4,09%) corrigent légèrement et rajoutent +2Pts vers 4,110%.









