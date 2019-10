Taux : calme relatif en Europe, sauf en Italie, repli T-Bonds

07/10/2019 | 19:29

Les T-Bonds ont consolidé ce lundi après la forte détente survenue mercredi, jeudi et vendredi, suite à la parution de statistiques préfigurant un ralentissement de l'activité aussi bien dans le secteur manufacturier que tertiaire.

Même si les chiffres de l'emploi parus vendredi ne furent pas beaucoup 'pires que prévus', ils étaient cependant très faibles et les T-Bons avaient vu leur rendement reculer jusque vers 1,50%.

Une légère dégradation s'est matérialisée avec +3Pts de base à 1,543%.



En Europe, séance de calme plat avec des écarts intraday voisins de 1Pt de base à la hausse ou à la baisse... pour s'achever sur une quasi stagnation généralisée : les OAT décalent de +1Pt vers -0,271%, les Bonos espagnols de +2Pts et les BTP italiens sont les seuls à afficher de la volatilité avec +12,5Pts à 0,95%.

A part l'Italie, on observe une relative sérénité avant la publication d'une batterie de données sur l'économie européenne dans les jours à venir.



Seront en effet publiés cette semaine les chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale dans les grands pays européens pour le mois d'août, ainsi que ceux de l'inflation aux Etats-Unis pour septembre.



Les commandes à l'industrie allemande publiées ce lundi ont reculé de 0,6% en août par rapport au mois précédent, après une chute de 2,1% en juillet (chiffre révisé par rapport à -2,7% tel qu'estimé auparavant)... et le tableau est encore plus sombre en données 'CVS' puisque le repli sur 12 mois dépasse -6,5%.





