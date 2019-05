Taux : cascade de nouveaux planchers annuels et historiques

28/05/2019 | 19:23

La décrue historique des taux longs en Europe se poursuit : de nouveaux planchers annuels ou historiques se succèdent avec une régularité de métronome sur les 'bonos' espagnols dont le rendement plonge sous les 0,80% (de 0,82% vers 0,788%).



Tout aussi surréaliste nous apparaît les -3,5Pts du 10 ans portugais qui poursuit sa glissade sous la barre des 1%, à 0,934%, du jamais vu pour se pays, à aucune époque de son histoire.

Le '10 ans' danois est également au plus bas, sous -0,058%, le '10ans' slovaque et Irlandais font jeu égal autour de 0,45%... les planchers absolus ne sont pas loin (vers 0,33/035%).



Nos OAT se détendent de -1,3Pt à 0,252% et les Bunds affichent -1,4Pts à -0,156%.

Pas de véritable lien avec les chiffres du jour: l'indice ESI du sentiment économique qui s'est accru dans la zone euro de 1,2 point à 105,1 en mai par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne, là où le consensus ne l'anticipait qu'autour de 104 (l'Euro n'a pas davantage réagi, il reste inchangé à 1,1190$).



Outre Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board, s'est inscrit en hausse de 4,9 points ce mois-ci, pour s'établir à 134,1 (bien mieux que les 130 anticipés), contre 129,2 en avril.



Le sous-indice de la situation présente bondit de 169 à 175,2, quand celui des attentes s'affiche à 106,6, à comparer à 102,7 le mois précédent.



L'indice S&P/Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis s'affiche en hausse de +2,7% par an au mois de mars, contre +2,6% anticipé.



Mais en tenant compte d'un 'effet rattrapage' (les marchés de taux US étaient clos hier pendant que les rendements refluaient en Europe la veille), les 'stats' du jour ne sauraient expliquer que les T-Bonds US affichent un spectaculaire décalage de -6Pts de base à 2,27%.

C'est un nouveau plancher annuel, et un 'plus bas' depuis octobre 2017.



