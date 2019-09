Taux : consolidation à l'horizontal en Europe, T-Bonds -4Pts

26/09/2019 | 19:05

Grand calme sur les marchés obligataires européens en cette séance sans statistiques 'macro' ni annonces de banquiers centraux (la conférence de M.Draghi la veille n'a apporté aucun nouvel élément).



La seule 'actualité' -qui na suscité aucun remous- c'est la démission de Sabine Lautenschläger, membre du directoire de la Bundesbank dont le mandat courait jusqu'en 2022 (et qui prendra effet le 31 octobre, date du départ de Mario Draghi).

Une démission qui remet en lumière les dissensions qui resurgissent au sein de la 'Buba' avec la mise en place d'un nouveau 'QE' et la porte ouverte à des taux négatifs.

Les Bunds finissent stables à -0,585%, nos OAT également à -0,285% et aucun mouvement non plus sur les BTP italiens à 0,835%.



Un peu de mouvement en revanche sur les 'bonos' espagnols qui se dégradent de +3,7Pts à 0,173%.

Le rendement des T-Bonds US a poursuivi sa décrue... de -4Pts à 1,692% et cet écart n'est pas explicable par la seule publication de la dernière estimation du PIB américain qui s'est avérée parfaitement conforme aux attentes.

Le PIB 'révisé a progressé de 2% en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, c'est donc parfaitement neutre pour Wall Street.



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 210.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 208.000), un chiffre très proche des 312.000 anticipés.



Là encore, peu d'impact sur le marché obligataire US, alors reste le contexte politique interne avec l'affaire 'Trump/Zelensky', la demande d'enquête sur Joe Biden et son fils auprès du N°1 ukrainien... et une tentative de la Maison Blanche de limiter l'accès aux enregistrements de l'appel entre les 2 dirigeants.





