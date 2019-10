Taux : consolidation au lendemain BCE & une semaine pour rien

25/10/2019 | 19:00

Les marchés obligataires consolident au lendemain de la dernière prestation de Mario Draghi à la tête de la BCE (il transmettra le flambeau à Christine Lagarde lundi soir).



Les opérateurs semblent avoir été rassurés ce matin par la stabilisation de l'indice 'IFO' du 'sentiment' des milieux d'affaires allemands.



Ce dernier a fait savoir que son indice s'est maintenu à 94,6 en octobre, en ligne avec le consensus, le recul de la composante de la situation actuelle (-0,8Pt) étant compensé par la hausse de celle des perspectives (+0,6Pts).



'Dans l'ensemble, l'indice nous conforte dans notre prévision que l'économie allemande va continuer de s'affaisser en 2020, surtout avec le stimulus budgétaire limité annoncé par le gouvernement la semaine dernière', réagit Capital Economics.



Les opérateurs ont ensuite pris connaissance des demandeurs d'emploi en France pour le troisième trimestre et une embellie est encore au rendez-vous.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,4% (-12.800) pour s'établir à 3.364.500 personnes sans emploi, en moyenne au troisième trimestre 2019, selon les données du Ministère du Travail.



Nos OAT s'empressent de reperdre ce qu'elles avaient gagné depuis 48H et le rendement se retend de +3,3Pts à -0,071% (soit un bilan hebdo de quasi stabilité), les Bunds se dégradent d'autant avec +3,5Pts à -0,3700%.



Plus au Sud, c'est la rechute pour les BTP italiens avec +4Pts à 1,043%, même punition pour les Bonos espagnols à 0,273%.



Machine arrière toute également pour les 'Gilts' avec la pire performance du jour : +5Pts à 0,675% alors que Boris Johnson tente d'obtenir un feu vert du Parlement pour déclencher des législatives anticipées avant le 12 décembre.

Outre Atlantique, les T-Bonds s'alignent sur la moyenne des écarts observés en Europe avec +3,8Pts de base sur les T-Bonds 2029, à 1,806%.



L'indice 'UMich' (confiance du Michigan) aux Etats-Unis pour octobre a eu peu d'impact sur l'obligataire: il ressort à 95,5, légèrement en repli par rapport à l'estimation initiale de 96.



L'ancrage sous les 100 se confirme, 1 an après la culmination survenue vers 101,4... et le panel des personnes sondées se dit préoccupé par un risque de ralentissement, sans constater de nette dégradation des conditions présentes.

L'or finit la semaine en beauté, sur un gain proche de +1% ce vendredi -à 1.517$- ce vendredi, au plus haut depuis 1 mois.



