Taux : consolidation des instruments les plus défensifs

10/06/2019 | 18:44

L'heure était à la consolidation sur les marchés obligataires après une entame de mois de juin tonitruante... et une hausse ininterrompue depuis début octobre 2018.



La nervosité retombe un peu alors que Trump suspend les sanctions douanières à l'encontre du Mexique (ce n'est toutefois pas définitif) et pense que la Chine voudra conclure un accord commercial d'ici le 'G-20' d'Osaka (il assure qui verra bien X-Jinping en tête à tête à cette occasion).



Par ailleurs, les indications de politique monétaire vont se faire plus rares dans les jours qui viennent, la Réserve fédérale étant entrée dans une période de silence ('blackout') en attendant la tenue de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 juin.

Donald Trump a profité d'une interview en direct sur CNBC pour attaquer à nouveau la FED 'Qui a commis une erreur en montant ses taux', 'qui ne m'a pas écouté', 'qui a mis les USA dans une position d'infériorité'.



Les T-Bonds US se retendent de +5,5Pts à 2,1400%, les Bunds allemands et nos OAT de +3,5Pts respectivement à -0,2200 et 0,137%.

Plus au Sud, les 'Bonos' affichent +5Pts à 0,604%, les BTP italiens finissent inchangés à 2,365%.



Outre Manche, les Gilts se tendent de +2,2Pts à 0,837% malgré de bien mauvais chiffres d'activité: le Royaume Uni a subi en avril une lourde contraction de son (il PIB chute de -0,4%) tandis que la production industrielle a chuté de -2,7% (contre -0,7% attendu), le plus mauvais score depuis mars 2016.



