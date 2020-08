Taux : consolidation limitée, BTP épargnés, Gilts éprouvés

07/08/2020 | 19:06

La séance de ce vendredi n' a été guère plus animée que celle très creuse de jeudi, marquée par l'attentisme à 24H de la publication du 'NFP'.



Très attendu, sa publication constitue un 'non-événement' pour les marchés de taux US et européens (écarts de 1 à 2Pts de base au maximum): nos OAT se dégradent de +1,8Pt à -0,213%, les Bunds de 2Pts à -0,505%.



Satisfaction en Italie où les BTP confirment leur basculement sous le palier symbolique des 1,00%, à 0,987% (inchangé par rapport à jeudi), soit -9Pts de base sur la semaine.



Les T-Bonds US consolident et leur rémunération remonte de +2,6Pts à 0,563%... soit l'équivalent de la variation hebdomadaire.



Le rapport NFP sur les créations d'emplois US du mois de février s'est avéré 'meilleur que prévu' (ils le sont tous depuis avril) avec 1.763 millions de créations d'emplois, contre 1.5 à 1.6 million anticipé en moyenne.



Cela représente une division par plus de 3 par rapport aux 4.791 millions d'emplois (révisé en baisse de 4.8 millions, un écart marginal) du mois de juin. Les chiffres de mai sont révisés en légère hausse, de 2,699 à 2,725 millions.



Le taux de chômage a reculé de vers 10.2%, contre 11,1% en juin et 10.6% anticipé (à comparer à un pic de 14,7% en avril).



Enfin, les salaires horaires moyens ont progressé de +0,2% contre-0,5%, le taux de population active s'établit à 61,4%.



Ce 'NFP' est donc meilleur que prévu à tous les niveaux mais il ne déclenche pas de vague d'euphorie comme ce fut observé lors des publications précédentes.



Le dernier chiffre de la semaine est paru à 16H: les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont diminué au mois de juin, ce qui signifie que les entreprises ont poursuivi leur mouvement de déstockage, selon des statistiques parues vendredi.



Le Département du Commerce a fait état d'un recul de 1,4% des stocks de grossistes. Les stocks du mois de mai ont en outre été révisés pour faire apparaître une diminution de 1,2% (le consensus tablait sur une baisse de 2%).

Outre Manche, les Gilts ont subi les plus lourds dégagements, le rendement finit à 0,155%, soit +5Pts de base par rapport à jeudi... et sur la semaine, après inscription d'un nouveau plancher à 0,065% le 4 août.





