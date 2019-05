Taux : consolidation limitée, l'immobilier se dégrade aux USA

30/05/2019 | 17:51

Les échanges ont tourné au ralenti ce jeudi d'Ascension, les marchés obligataires affichent une légère consolidation qui ne remet pas en cause la tendance à la décrue des taux.



Pas de nouveaux éléments 'macro' en Europe, nos OAT reprennent +1Pt à 0,24%, les Bunds se replient très marginalement, le rendement progresse de 0,4Pt à -0,1700%.

Repli un peu plus prononcé des 'bonos' avec +3Pts à 0,766%, les BTP italiens se dégradent encore de 0,7Pt à 2,652%, les 'Gilts' UK affichent le même écart à 0,900%.

En Europe, des membres de la BCE expriment leur inquiétude au sujet de la guerre commerciale qui menacent la croissance mondiale et fait pencher la balance du côté ralentissement et déflation en Europe.

Le patron de la Banque de France (Villeroy de Galhau) estime que le maintien de taux zéro est nécessaire, et que cela va durer plus longtemps que prévu l'automne dernier.

Outre-Atlantique, les T-Bonds se retendent de +1,5Pt à 2,251%, pour des raisons plus techniques que fondamentales, vu les chiffres du jour.



Le chiffre révisé du PIB américain est abaissé de -0,1% à 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, contre une estimation initiale de 3,2%... et un consensus de 3,00%.



Cette révision confirme une accélération de la croissance par rapport à celle de 2,2% du dernier trimestre 2018, accélération qui reflète entre autres un redressement des dépenses publiques locales et une accélération des exportations.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2019, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,8% à +1% d'un trimestre sur l'autre.



Les promesses de ventes de logements neufs ont chuté de -1,5% en avril (par rapport au mois de mars contre +0,9% attendu) et le recul atteint -2% par rapport à avril 2018.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé de +3.000 à 215.000.







