Taux : consolidation limitée, tension en Italie, Sears plonge

08/01/2019

Le retour de l'appétit pour le risque qui se traduit par une envolée de +1,7% à +2% des indices boursiers européens fait de l'ombre aux dettes souveraines 'refuges': c'est ainsi que les Bunds se retendent de +1,4Pt vers 0,23%, même écart pour nos OAT à 0,738% ou les Bonos espagnols à 1,524%.

Nette dégradation pour les BTP italiens (+6Pts de base) à 2,963%.



Les chiffres du jour impactent peu le marché: le déficit commercial de la France s'est en effet creusé d'un milliard en novembre par rapport au mois précédent et a retrouvé son niveau tendanciel à 5,1 milliards d'euros.



La chute de la production industrielle de l'Allemagne -attendue stable après -0,8% en octobre- 'apporte une nouvelle preuve que la première économie de la zone euro n'a progressé qu'à une allure maigre au quatrième trimestre', réagit-on chez Capital Economics.



Il n'y aura pas d'autres indicateurs importants ce mardi. Les investisseurs accorderont en revanche une oreille attentive au discours de Donald Trump prévu pour ce soir, même si la perspective d'un 'shutdown' de plusieurs semaines ou mois n'est prise au sérieux que par peu d'opérateurs.



En attendant, les T-Bonds US s'effritent (+0,5 à +1Pt de base, autour de 2,705%).



A noter une petite tension du côté des dettes 'corporate' US alors que Sears s'effondre de -30% sur des rumeurs, non plus seulement de faillite, mais de liquidation.



