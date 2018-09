Taux : consolidation, repli plus marqué sur Gilts et T-Bonds

07/09/2018 | 19:04

La semaine s'achève sur une légère dégradation des OAT et des Bunds, ce qui efface les gains de la veille : les OAT repassent de 0,696% à 0,719%, les Bunds de 0,357% à 0,386%.



Quasi stabilité sur les 'bonos' espagnols à 1,452 (contre 1,457%) et les BTP italiens progressent encore: le rendement décroit symétriquement de -2Pts à 2,865%, soit -35Pts sur la semaine.

Les Gilts britanniques affichent +4Pts à 1,452% et le '10 ans' japonais prend +1Pt à 0,114%, soit tout de même +10% sur la semaine écoulée.



L'écart le plus significatif du jour s'est matérialisé sur les T-Bonds US avec +6Pts sur le 2028, à 2,933% et +5Pts sur le '2 ans' à 2,702%.



Le calendrier des statistiques était dominé par la publication du 'NFP' était très attendue ce vendredi, l'impact sur les action a été quasi nul, en revanche, nette tension des taux sur les T-Bonds US avec un '10 ans' à 2,935% (contre 2,875% la veille) et plus de 2,702% de rendement sur le '2 ans' (référence prêts à la consommation): l'économie américaine a créé 201.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus n'en espérait que 191.000, et le taux de chômage est resté stable à 3,9%, conformément aux attentes.



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail a diminué de 0,2 point à 62,7% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de 0,4% sur 1 mois et de +2,9% en rythme annuel, à 27,16 dollars: le franchissement des 3% aurait accru les spéculations sur une attitude plus offensive de la FED, à +2,9%, c'est 'limite'.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées en baisse, passant de +248.000 à +208.000 pour juin et de +157.000 à +147.000 pour juillet, ce qui implique un solde net de -50.000



Côté statistiques européennes, les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres de la production industrielle en France.



Elle augmente ainsi de nouveau dans l'industrie manufacturière (+0,5% après +0,7%) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie, au même rythme que le mois précédent (+0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Le déficit commercial de la France se réduit par ailleurs de 2,6 milliards d'euros au mois de juillet pour s'établir à 3,5 milliards, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'administration des douanes.

Symétriquement, les excédents commerciaux allemands se contractent à 15,8MdsE.



