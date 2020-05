Taux : consolidation technique, repli marqué des BTP italiens

11/05/2020 | 20:03

Petite dégradation des T-Bonds de +4Pts de base à 72,1% alors que le NASDAQ poursuit son impressionnant rallye haussier, tel point que le Nasdaq-100 affiche désormais +6,6% depuis le 1er janvier, soit +20% en rythme annuel... alors que la contraction de l'activité devrait avoisiner -25% au 2ème trimestre et -9 à -10% en année pleine.



En début d'après-midi, Steven Mnuchin est venu rappeler que les chiffres économiques commenceront à s'améliorer dès le mois de juillet... et les commentateurs ne manqueront pas d'affirmer d'ici là que ceux de mai et juin sont en effet atroces... mais surement 'moins pires que prévu' (ce qui fut le cas dès vendredi dernier avec le chômage US).



Les marchés font l'impasse sur les tensions commerciales sino-américaines, sur estimations de la FED d'Atlanta -bien plus sombres vendredi dernier que celles de Jerome Powell- qui redoute une contraction de -34,9% du PIB US au 2ème trimestre (le consensus médian vise plutôt -25%).



Pas de chiffres ou de déclarations à se mettre sous la dent en Europe: en l'absence de tout 'market movers' c'est la consolidation qui l'a emporté avec +2,6Pts sur nos OAT à -0,008% (brêve incursion vers +0,001%), +2,2Pts sur les Bunds à -0,5100%.



Plus au Sud, +2Pts également sur les Bonos espagnols à 0,886% et dégradation plus appuyée sur les BTP italiens avec +9Pts de base à 1,888% alors que la production indutrielle italienne a dévissé de -30% en avril, les ventes de voitures neuves s'effondrant de -98% environ: un désastre.



