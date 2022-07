Taux : contrepied à la hausse en Europe, le PPI à +36,3%

Après la spectaculaire embellie de jeudi et vendredi dernier (le 1er juillet confirmant la tendance du 30 juin), une franche correction s'est enclenché dès l'aube et s'est renforcée avec la publication des prix à la production industrielle sur le vieux continent.



Ils ont augmenté de 0,7% dans l'Eurozone et de 0,8% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de 1,2% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE le mois précédent.



Par rapport à mai 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de façon vertigineuse : de 36,3% dans la zone euro et de 36,4% dans l'UE en mai... mais les optimistes notent une légère décrue par rapport à des variations annuelles de respectivement 37,2% et 37% observées au mois d' avril: le sommet de la courbe aurait-il été atteint ?



Les marché obligataires ont accusé le coup: les rendements remontent brutalement de +12Pts sur nos OAT ou +10Pts sur les Bunds à 1,92% et 1,33% respectivement... et même +13Pts sur les Bonos espagnols à 2,41% et +14Pts sur les BTP italiens à 3,345%.

L'autre chiffre du jour, c'était la publication de la balance commerciale allemande qui ressort négative de -1MdE pour la toute première fois depuis 1991 (1ère guerre du Golfe).

Pas de cotation sur les T-Bons US en ce 4 juillet de fête nationale.



Dans les prochains jours, paraîtront les indices d'activité PMI composites, les productions industrielles française et allemande, les ventes de détail en zone euro, et surtout le rapport mensuel sur l'emploi américain.



'Nous prendrons connaissance des minutes des réunions de juin de la Fed (mercredi) et de la BCE (jeudi), mais cela sera légèrement daté compte tenu de la rapidité avec laquelle la situation macroéconomique évolue', note en outre Deutsche Bank.





