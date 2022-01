Taux d'intérêts : de quoi parle-t-on ?

Quelques bases

Une définition

Rappelons qu’un taux d'intérêt représente le loyer de l'argent. Autrement dit, c'est un prix qui s'applique à une somme d'argent prêtée ou empruntée. On parle dans un cas de taux créditeur et dans l'autre de taux débiteur.

Offre et demande

Un taux d'intérêt se forme sur la base d'une offre et d'une demande de capitaux. Par principe, si les agents économiques disposent de beaucoup de liquidités et que peu d'entre eux souhaitent emprunter, le taux d'intérêt baissera (faible demande). A l'inverse, si les besoins en capitaux sont importants et que les capacités de financement sont faibles, le taux va grimper et le loyer de l'argent sera plus important.

Pas tous à la même enseigne

On notera que lors d'une demande de financement, deux agents peuvent se voir proposer des taux différents, et cela pour deux raisons : le risque de non-remboursement et le temps. Une entreprise ou un particulier dont l’activité et les actifs économiques présentent peu de risques pour le prêteur peut obtenir un financement avec un taux plus bas qu'un agent dont la stabilité financière n'est pas reconnu. Il faut aussi souligner que plus la durée de remboursement de l'emprunt est importante, plus le taux d'intérêt proposé est élevé. Du moins, c'est le cas lorsque l'économie fonctionne sur un rythme de croisière et que les agents économiques ne sont pas en train d'anticiper une récession de l'activité.

Taux fixes et taux variables

En toutes circonstances, il existe deux possibilités de financement par l’endettement. Si l'agent économique choisit un taux fixe, il emprunte une somme pour une durée et un taux d'intérêt déterminé à l'avance. En choisissant un taux variable, il peut constater une évolution du taux d'intérêt jusqu'à la maturité de l'emprunt. Choisir un taux variable plutôt qu'un taux fixe ou l'inverse revient à anticiper une évolution du contexte économique (activité, inflation, politique monétaire…). Il en est de même pour le choix de la durée de l'emprunt ou du dépôt. Par exemple, en période de croissance, une entreprise qui anticipe une remontée des taux courts aura tout intérêt à placer ses liquidités sur le court terme, en dépit du fait que les taux longs soient actuellement plus alléchants.

Taux nominal et taux réel

Le taux nominal d'un emprunt est souvent qualifié de taux "apparent" et ne reflète pas le véritable coût du crédit. Pour se rapprocher de la réalité, il est nécessaire de prendre en compte le taux d'inflation, qui change chaque année et que l'on ne connaît pas à l'avance. Le taux réel, que l'on peut approximer en retranchant le taux d'inflation au taux nominal (hypothèse valable lorsque les taux sont faibles) est donc une photographie du coût réel de l'emprunt au moment de la souscription.

Taux courts, taux longs

Vous voilà bien armé pour comprendre ce qui va suivre. Il ne faut pas confondre marché monétaire et marché obligataire ni taux courts et taux longs. Le marché monétaire est le marché sur lequel les institutions financières se prêtent de l'argent entre elles sur des durées allant de quelques heures à 1 an. Sur le marché obligataire, ce sont aussi bien les banques que les Etats, les entreprises et certaines collectivités qui s'échangent des capitaux à moyen et à long terme (supérieur à 1 an). Seuls les gouvernements sont en mesure d’émettre des titres de créances (obligations) à court terme sur le marché obligataire : les bons du trésor à taux fixe.

Les marchés monétaires et obligataires sont représentés par des taux de référence différents. En Europe, l'ESTR (au jour le jour), l'EONIA (au jour le jour) et l'EURIBOR (de 1 semaine à 12 mois) reflètent les coûts d'emprunt moyens que s'appliquent les banques de la zone euro entre elles sur le court terme. Ils permettent alors aux agents économiques qui les consultent de prendre la température de l'offre et la demande sur le marché monétaire.

Le marché obligataire est quant à lui représenté par les taux indicatifs des bons du trésor (BTF, court terme) et les taux des Obligations Assimilables au Trésor (OAT, moyen-long terme). Il est important de noter que ces taux correspondent aux cours auxquels ces titres s’échangent sur les marchés et non aux taux d’intérêt fixés à l’émission de ces emprunts. Lorsque ces taux augmentent c’est donc que le prix de la dette diminue (on paie moins cher pour avoir accès au même coupon, le taux augmente donc).

Courbe des taux gouvernementaux de différentes régions économiques. On notera la faible demande en financement à long terme au Royaume-Uni

Les emprunts d'Etat agissent comme un gouvernail des taux d'intérêt à moyen et long terme. Un État étant par essence un agent économique fiable et peu risqué, les taux souverains agissent comme un plancher pour l'ensemble des taux longs. Les entreprises qui souhaitent se financer sur le marché obligataire devront donc le faire à un taux supérieur à celui-ci. On notera tout de même que pour une entreprise, se financer sur le marché obligataire coûte moins cher qu’un emprunt auprès d’une banque.