Taux : de nouveaux records de 'rendement ultra-bas' en cascade

03/06/2019 | 18:59

La décrue des taux se poursuit, le rebond des places européennes en fin d'après-midi n'y a pas changé grand chose : nos OAT se détendent de -2Pts supplémentaires vers 0,2%, les Bunds allemands battent de nouveaux records avec -0,215% en matinée, -0,2030% ce soir (nouveaux records intraday et de clôture).

Plus au Sud, -2Pts également pour les 'bonos' espagnols pour un nouveau record de 0,695%, ou le '10 ans' portugais (sous les 0,765%).

Même le '10 ans' grec confirme son basculement sous les 3%, à 2,902%, soit à peine 30Pts de 'spread' par rapport aux BTP italiens (2,59% contre 2,65%).

En Italie, la visibilité politique semble de plus en plus aléatoire avec Matteo Salvini qui défie le Président du conseil Giuseppe Conte avec son plan de relance visant à réduire le chômage.

La question d'une restructuration de la dette italienne se pose avec de plus en plus d'acuité: elle semble incontournable puisqu'elle continue de se creuser mécaniquement avec un pays qui menace de sombrer dans la récession avant la fin de l'année (avec des taux longs à 2,60/2,70%, sans croissance, l'équation est insoluble).



Les chiffres du jour en Europe sont décevants : la publication des derniers indices PMI manufacturiers dans l'Eurozone confirme l'effet pervers des tensions commerciales sur l'activité.



Le secteur manufacturier a poursuivi sa contraction en mai, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui se replie de 47,9 en avril à 47,7, un niveau conforme à l'estimation flash et proche du creux de près de six ans enregistré en mars.



Les perspectives ne sont pas plus engageantes aux Etats Unis : l'indice ISM manufacturier chute de -0,7% à 52,1 en mai 2019 (contre 52,8 en avril), alors que le consensus tablait sur une légère hausse vers 53.00.



Les nouvelles ne sont pas meilleures dans le secteur immobilier puisque les dépenses de construction ont stagné en avril alors qu'elles étaient anticipées en hausse de +0,4%... mais le chiffre de mars a été révisé à la hausse.

Les T-Bonds US 2029 s'enfoncent vers 2,112% (-3Pts), le '5 ans' et le '2 ans' vers 1,88% (2 crans en dessous du taux Fed Funds de 2,25/2,50%), le '30 ans' affiche -2Pts à 2,565% (-2Pts).



Enfin, au Royaume Uni, nouvelle détente de -2Pts sur les 'gilts' qui n'affichent plus que 0,866%, la question du 'Brexit' ne semble plus inquiéter personne.



