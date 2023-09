Taux : début de semaine négatif malgré pessimisme sur nos PIB

La semaine débute sur une dégradation des marchés obligataires (+4Pts de rendement en Europe) malgré une révision à la baisse des perspectives de croissance dans l'Eurozone par les experts de Bruxelles en 2023 et 2024.



Les rendement se tendent de 3,6Pts sur les OAT à 3,172%, de +4Pts sur les Bunds à 2,640%, de +5Pts sur les Bonos espagnols à 3,689% et de +6Pts sur les BTP italiens à 4,398%.

Les anticipations semblent pencher en faveur d'une nouvelle hausse de taux (cette hypothèse était sur la table lors de la précédente réunion) ce jeudi, même si Bruxelles vient de revoir à la baisse ses objectifs de PIB à +0,8% dans l'Eurozone (contre +1% et à +1,3% en 2024 contre +1,6%).



Une exception: Bruxelles revoit à la hausse la croissance française de +0,7% à +1% pour 2023 mais confirme l'aggravation de la dynamique récessionniste en Allemagne avec -0,4% en fin d'année.

Bruxelles abaisse ses prévisions d'inflation de 5,8% à +5,6% d'ici fin 2023... pourvu que la forte hausse de pétrole et des carburants ne persistent pas cet automne (sinon l'Eurozone connaîtra un rebond à +6%).



Deux écoles de pensée semblent aujourd'hui s'opposer : la première, incarnée notamment par BofA ou Capital Economics, veut que les chiffres élevés de l'inflation, qui signalent une persistance de la crise du coût de la vie dans la zone euro, justifient une nouvelle hausse de taux.



D'autres analystes comme ceux de Barclays, Commerzbank ou Deutsche Bank jugent à l'inverse que la BCE, après avoir rehaussé ses taux directeurs de 1,25 point de pourcentage depuis juillet 2022, a atteint son niveau final, l'Europe étant également confrontée à un ralentissement désormais mondial.



La BCE n'est pas la seule grande banque centrale à être confrontée à un véritable casse-tête et la Réserve fédérale devra, elle aussi, faire des choix cruciaux la semaine prochaine, à l'occasion de son FOMC des 19 et 20 septembre.



Les T-Bonds se dégradent de +3,5Pts à 4,2900% et la marge de sécurité par rapport à la zone rouge des 4,35% s'amenuise dangereusement.



Enfin, les 'Gilts' britanniques se tendent de +8Pts vers 4,51% et ne semblent plus pouvoir faire machine arrière.



