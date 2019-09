Taux : dégradation, bons chiffres 'macro', report du Brexit

04/09/2019 | 19:33

Séance de consolidation plus marquée que la veille sur les marchés obligataires alors que l'appétit pour le risque resurgit avec l'apaisement des tensions à Hong Kong (retrait du projet controversé par les autorités locales), des chiffres d'activité économiques plus positifs que prévu en Europe, la formation d'un gouvernement de centre-gauche en Italie, une accalmie sur le marché des changes... et enfin un grand oral de Christine Lagarde devant les députés européens où elle réaffirme la nécessité d'une politique accommodante sur une période étendue (le marché traduit jusqu'en 2022).



Les Bunds voient leur rendement se retendre de 3Pts, de -0,715% à -0,68%, nos OAT de 3,3Pts de -0,408 à -0,375%.

Plus au Sud, nette détente du '10 ans' italien (-5Pts à 0,812%, nouveau record absolu) alors que Giuseppe Conte est parvenu à former un gouvernement (coalition de centre-gauche) qui sera officiellement investi par un vote du Parlement demain.

Mouvement symétrique sur les 'bonos' espagnols avec une tension de +5Pts à 0,155%.



Outre Manche, en l'espace de 24H, Boris Johnson a perdu sa majorité et le Parlement britannique devrait vient d'entériner une poursuite de 3 mois du dialogue avec l'Europe, au-delà de la date butoir du 31 octobre 2019.



L'Europe redit que le 'backstop' irlandais lui apparaît indispensable, l'Allemagne se dit ouverte à des négociations, le Royaume Uni étant son principal partenaire à l'export sur le Vieux Continent.



Le marché obligataire UK marque un peu le coup car de nouvelles incertitudes se dessinent d'ici la fin de l'année: les 'Gilts' se dégradent de 0,405% vers 0,485%, ce qui efface juste les récents gains mais n'indique pas d'inversion de tendance.

La conjoncture apparaît de plus en plus 'compliquée' puisque l'expansion du secteur des services (tertiaire) du Royaume Uni a fortement décéléré le mois dernier: a l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est retombé de 51,4 en juillet à 50,6 en août, un niveau bien en dessous de la moyenne de long terme (54,9).



Outre-Atlantique, c'est une seconde séance de quasi stagnation, avec des T-Bonds qui oscillent autour de 1,465% (fourchette 1,45/1,495% ce mercredi).



Le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -54 milliards de dollars en juillet, selon le Département américain du Commerce, contre -55,5 milliards le mois précédent (révisé de -55,2 milliards en estimation initiale, contre -53,4Mds$ attendu).



Du côté des statistiques du jour en Europe, l'indice composite de l'activité globale en France s'établit à 52,9 en août (contre 51,9 en juillet), indique une croissance relativement soutenue de l'activité du secteur privé français, la plus marquée depuis novembre dernier.



Ainsi, après un repli marginal en juillet, la production manufacturière est repartie à la hausse, tandis que la forte expansion s'est poursuivie dans le secteur des services, la croissance de son activité affichant son rythme le plus marqué depuis neuf mois.

En Allemagne, l'indice composite se redresse également, à 51,7 contre 50,9 et tempère un peu les craintes de basculement du PIB en territoire négatif au 3ème trimestre).



Enfin, l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'établit à 51,9 en août, après 51,5 le mois précédent et 51,8 en estimation flash, et signale une croissance modeste -mais résiliente- de l'activité globale. L'indice final de l'activité de services s'établit pour sa part à 53,5, après 53,2 en juillet





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.