Taux : dégradation contre-inuitive en Europe après les PMI

01/10/2019 | 19:29

Séance sans grand relief sur les marchés obligataires qui ont peu réagi à plusieurs mauvaises 'stats' et notamment l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain qui ressort à 47,8 en septembre, à comparer avec 49,1 en août, bien loin du consensus de 50,3.

Par ailleurs, Fitch revoit à la baisse son évaluation économiques globales (Global Economic Outlook) à seulement +2,6% pour le PIB mondial en 2019 (contre +2,8% en juillet) et les Etats-Unis devraient ralentir de 1,8% vers 1,7%.



Les T-Bonds se détendent de -4Pts vers 1,635% ce soir mais les Bunds allemands se dégradent de -0,565% vers -0,545%: ils n'ont pas du tout suivi la détente du '10 ans' US, alors que la conjoncture anticipée n'est pas plus florissante en Europe



Il est assez étonnant d'observer aussi peu de réaction après la publication de l'indice PMI final 'composite' de la zone euro qui s'est établi à 50,4 (contre 51,9).



Le PMI manufacturier chute à 45,7 (contre 47 en août) plus faible niveau depuis octobre 2012.



Le PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,1 en août à 50,1, signalant une croissance quasi-nulle du secteur en septembre. Cette stagnation de la conjoncture a en partie résulté d'une légère baisse de l'activité, la cinquième enregistrée au cours des sept derniers mois.

Mais nos OAT en terminent sur une dégradation de +1Pt à -0,2620%.



Seuls les BTP italiens et les 'Gilts' font pire avec +4Pts à 0,868% et 0,511% respectivement... des contreperformances qui laissent perplexe !





